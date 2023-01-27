https://ria.ru/20230127/mariupol-1847883102.html

Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику

Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику - РИА Новости, 27.01.2023

Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику для того, чтобы они заселились в новые РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:33

2023-01-27T14:33

2023-01-27T14:33

общество

мариуполь

москва

андрей турчак

сергей собянин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику для того, чтобы они заселились в новые квартиры, необходимую мебель и технику жители города могут получить в гуманитарном центре партии, сообщили в пресс-службе ЕР. "Андрей Турчак передал жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику. Их мариупольцы смогут получить в гуманитарном центре "Единой России", - сказано в сообщении. Отмечается, что Турчак вместе с депутатом Госдумы от "Единой России" Зурабом Макиевым вручили сертификаты мариупольцам, а также руководству детского сада, школы и городской библиотеки. Он добавил, что партия сделает всё, чтобы мебель и бытовая техника в гуманитарном центре постоянно появлялись и обновлялись для того, чтобы в квартиры заселилось как можно больше человек. Турчак также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и правительство столицы, московское отделение ЕР за оказанную помощь в формировании необходимого перечня мебели и бытовой техники.

https://realty.ria.ru/20230116/mariupol-1845176421.html

https://ria.ru/20221227/vosstanovlenie-1841571115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мариуполь, москва, андрей турчак, сергей собянин, госдума рф, единая россия