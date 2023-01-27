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Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику - РИА Новости, 27.01.2023
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Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику
Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику - РИА Новости, 27.01.2023
Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику для того, чтобы они заселились в новые РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:33
2023-01-27T14:33
общество
мариуполь
москва
андрей турчак
сергей собянин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику для того, чтобы они заселились в новые квартиры, необходимую мебель и технику жители города могут получить в гуманитарном центре партии, сообщили в пресс-службе ЕР. "Андрей Турчак передал жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику. Их мариупольцы смогут получить в гуманитарном центре "Единой России", - сказано в сообщении. Отмечается, что Турчак вместе с депутатом Госдумы от "Единой России" Зурабом Макиевым вручили сертификаты мариупольцам, а также руководству детского сада, школы и городской библиотеки. Он добавил, что партия сделает всё, чтобы мебель и бытовая техника в гуманитарном центре постоянно появлялись и обновлялись для того, чтобы в квартиры заселилось как можно больше человек. Турчак также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и правительство столицы, московское отделение ЕР за оказанную помощь в формировании необходимого перечня мебели и бытовой техники.
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общество, мариуполь, москва, андрей турчак, сергей собянин, госдума рф, единая россия
Общество, Мариуполь, Москва, Андрей Турчак, Сергей Собянин, Госдума РФ, Единая Россия
14:33 27.01.2023
 
Жители Мариуполя получили первые сертификаты на мебель и бытовую технику

Секретарь Генсовета ЕР Турчак вручил жителям Мариуполя сертификаты на мебель и технику

© РИА Новости / Давид НарманияДвор в Мариуполе
Двор в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Двор в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику для того, чтобы они заселились в новые квартиры, необходимую мебель и технику жители города могут получить в гуманитарном центре партии, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Андрей Турчак передал жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику. Их мариупольцы смогут получить в гуманитарном центре "Единой России", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что Турчак вместе с депутатом Госдумы от "Единой России" Зурабом Макиевым вручили сертификаты мариупольцам, а также руководству детского сада, школы и городской библиотеки.
"Сегодня мы даём старт важному социальному проекту. Объёмы строительства жилого фонда, его восстановления набирают свои обороты. Возводятся новые жилые кварталы, многоквартирные дома. Жители, которые уже начали получать квартиры, к нам обратились с такой проблемой: они не могут заехать в выделенные квартиры, потому что отсутствует мебель, бытовая техника. У кого-то на это средства есть. А у кого-то, к сожалению, по понятным обстоятельствам, средств на это не хватает. Сегодня мы вручаем первые сертификаты", – приводят в пресс-службе слова Турчака.
Он добавил, что партия сделает всё, чтобы мебель и бытовая техника в гуманитарном центре постоянно появлялись и обновлялись для того, чтобы в квартиры заселилось как можно больше человек. Турчак также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и правительство столицы, московское отделение ЕР за оказанную помощь в формировании необходимого перечня мебели и бытовой техники.
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ОбществоМариупольМоскваАндрей ТурчакСергей СобянинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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