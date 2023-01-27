https://ria.ru/20230127/mariupol-1847746261.html

Пушилин прокомментировал смену мэра Мариуполя

Пушилин прокомментировал смену мэра Мариуполя - РИА Новости, 27.01.2023

Пушилин прокомментировал смену мэра Мариуполя

Начался новый период восстановления Мариуполя, он требует другого подхода в управлении, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя назначение... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T04:05

2023-01-27T04:05

2023-01-27T04:06

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

денис пушилин

олег моргун

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Начался новый период восстановления Мариуполя, он требует другого подхода в управлении, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя назначение нового мэра города. Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об освобождении Константина Иващенко от должности мэра Мариуполя. На его место назначен бывший глава Новоазовского района республики Олег Моргун. Пушилин подчеркнул, что никаких претензий к Иващенко нет, и отметил его большой личный вклад в восстановление Мариуполя. "Он возглавил город в очень непростое время, и не побоялся ответственности. Мариуполь был практически полностью разрушен, приходилось по крупицам восстанавливать коммунальное хозяйство, выстраивать заново работу всех служб, решать гуманитарные, финансовые и кадровые проблемы, налаживать в целом мирную жизнь", - сказал врио главы ДНР. "Но теперь начался новый этап восстановления Мариуполя, и он требует иного подхода. Олег Моргун, новый мэр, это опытный управленец, он знаком со спецификой восстановления территорий. Более того, он в какой-то период выступал как кризис-менеджер, когда на время возглавил Ясиноватую. Так что смена градоначальника связана исключительно со сменой подходов в управлении таким важным городом для республики, как Мариуполь", - объяснил Пушилин. По его словам, будучи главой Новоазовского района, Моргун обеспечивал взаимодействие бизнеса с властями, развивал в непростых условиях туристический кластер, привлекал инвестиции. "Считаю, его опыт востребован именно в период перехода Мариуполя к развитию. К тому же у Моргуна уже налажено взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами, и с его приходом многие намеченные планы и проекты будут быстрее реализовываться. Что касается Константина Иващенко, то он не уходит "в никуда". Он остаётся в команде", - заключил врио руководителя республики.

https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html

https://ria.ru/20230124/mariupol-1847125372.html

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

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мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, денис пушилин, олег моргун