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В Германию прибыли первые военные ВСУ для обучения на БМП Marder, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/marder-1847828549.html
В Германию прибыли первые военные ВСУ для обучения на БМП Marder, пишут СМИ
В Германию прибыли первые военные ВСУ для обучения на БМП Marder, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2023
В Германию прибыли первые военные ВСУ для обучения на БМП Marder, пишут СМИ
Первые украинские солдаты прибыли в Кёльн, чтобы обучаться на боевых машинах пехоты Marder, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей силовых... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:37
2023-01-27T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
нато
кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Первые украинские солдаты прибыли в Кёльн, чтобы обучаться на боевых машинах пехоты Marder, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей силовых структур. "Первые украинские военные прибыли в Германию для обучения на боевой машине пехоты Marder", - пишет агентство. Группа военных прибыла ещё в четверг, приземлившись в Кёльне, и уже вскоре должна приступить к обучению. В четверг глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал, что обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в "ближайшие дни". Бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее пообещала поставить Украине 40 БМП Marder в первом квартале текущего года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато, кристина ламбрехт, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Кристина Ламбрехт, Борис Писториус
12:37 27.01.2023
 
В Германию прибыли первые военные ВСУ для обучения на БМП Marder, пишут СМИ

DPA: в немецкий Кельн прибыли первые украинские военные для обучения на БМП Marder

© Фото : U.S. Army /Alun ThomasНемецкая боевая машина пехоты "Marder"
Немецкая боевая машина пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : U.S. Army /Alun Thomas
Немецкая боевая машина пехоты "Marder". Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Первые украинские солдаты прибыли в Кёльн, чтобы обучаться на боевых машинах пехоты Marder, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей силовых структур.
"Первые украинские военные прибыли в Германию для обучения на боевой машине пехоты Marder", - пишет агентство.
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Инфографика
Группа военных прибыла ещё в четверг, приземлившись в Кёльне, и уже вскоре должна приступить к обучению.
В четверг глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал, что обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в "ближайшие дни".
Бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее пообещала поставить Украине 40 БМП Marder в первом квартале текущего года.
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Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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