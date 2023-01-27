https://ria.ru/20230127/leopard-1847983699.html

Испания пообещала поставить танки Leopard на Украину весной

Испания пообещала поставить танки Leopard на Украину весной - РИА Новости, 27.01.2023

Испания пообещала поставить танки Leopard на Украину весной

Правительство Испании направит весной танки Leopard на Украину, заявила журналистам министр обороны королевства Маргарита Роблес. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:18

2023-01-27T18:18

2023-01-27T18:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МАДРИД, 27 янв - РИА Новости. Правительство Испании направит весной танки Leopard на Украину, заявила журналистам министр обороны королевства Маргарита Роблес. "Это не операции отдельных поставок каждой страны, а абсолютно скоординированные действия, потому что ни одна страна не действует сама по себе… В любом случае, подход всех союзников заключается в том, что это (отправка) состоится к весне," — сказала она. Однако министр не указала точное количество танков, которые планируется передать Киеву. Ранее Маргарита Роблес заявила, что Испания готова к началу процесса координации отправки танков Leopard на Украину, а также проведения обучения их использованию. В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков было сокращено до десяти. В начале августа Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

https://ria.ru/20230127/abrams-1847966204.html

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испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, маргарита роблес, нато, ситуация в днр и лнр