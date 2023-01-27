Испания пообещала поставить танки Leopard на Украину весной
Министр обороны Испании Роблес пообещала поставить танки Leopard на Украину весной
© Фото : Staff Sgt. Jason HullТанк Leopard 2
© Фото : Staff Sgt. Jason Hull
Танк Leopard 2. Архивное фото
МАДРИД, 27 янв - РИА Новости. Правительство Испании направит весной танки Leopard на Украину, заявила журналистам министр обороны королевства Маргарита Роблес.
"Это не операции отдельных поставок каждой страны, а абсолютно скоординированные действия, потому что ни одна страна не действует сама по себе… В любом случае, подход всех союзников заключается в том, что это (отправка) состоится к весне," — сказала она. Однако министр не указала точное количество танков, которые планируется передать Киеву.
Ранее Маргарита Роблес заявила, что Испания готова к началу процесса координации отправки танков Leopard на Украину, а также проведения обучения их использованию.
В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков было сокращено до десяти. В начале августа Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.