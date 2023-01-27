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Киев будет наступать "Леопардами" на Мелитополь и Мариуполь, считают в США - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/leopard-1847876976.html
Киев будет наступать "Леопардами" на Мелитополь и Мариуполь, считают в США
Киев будет наступать "Леопардами" на Мелитополь и Мариуполь, считают в США - РИА Новости, 27.01.2023
Киев будет наступать "Леопардами" на Мелитополь и Мариуполь, считают в США
Украинские войска могут использовать предоставленные им Западом танки Leopard для наступления в юго-восточном направлении на Мариуполь и Мелитополь, пишет... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:22
2023-01-27T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бен ходжес
мелитополь
россия
сша
мариуполь
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска могут использовать предоставленные им Западом танки Leopard для наступления в юго-восточном направлении на Мариуполь и Мелитополь, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала-лейтенанта Бена Ходжеса. В издании отмечается, что, по мнению Ходжеса, Киев нацелится на юго-восток, а именно на Мариуполь и Мелитополь, чтобы "перерезать сухопутный мост России с Крымом". "Украинцы будут стремиться многократно и с неудержимой силой бить по сухопутному коридору", - заявил Ходжес. Ранее СМИ сообщали, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230127/kuleba-1847865711.html
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в мире, украина, бен ходжес, мелитополь, россия, сша, мариуполь, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бен Ходжес, Мелитополь, Россия, США, Мариуполь, Республика Крым
14:22 27.01.2023 (обновлено: 15:19 27.01.2023)
 
Киев будет наступать "Леопардами" на Мелитополь и Мариуполь, считают в США

Генерал армии США Ходжес: Киев будет наступать танками Leopard на Мелитополь и Мариуполь

© Фото : Sgt. Timothy HamlinТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Sgt. Timothy Hamlin
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска могут использовать предоставленные им Западом танки Leopard для наступления в юго-восточном направлении на Мариуполь и Мелитополь, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала-лейтенанта Бена Ходжеса.
В издании отмечается, что, по мнению Ходжеса, Киев нацелится на юго-восток, а именно на Мариуполь и Мелитополь, чтобы "перерезать сухопутный мост России с Крымом".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 14:07Специальная военная операция на Украине
Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья"
"Украинцы будут стремиться многократно и с неудержимой силой бить по сухопутному коридору", - заявил Ходжес.
Ранее СМИ сообщали, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБен ХоджесМелитопольРоссияСШАМариупольРеспублика Крым
 
 
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