https://ria.ru/20230127/leningrad-1847757314.html
Матвиенко отметила героизм защитников Ленинграда
Матвиенко отметила героизм защитников Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2023
Матвиенко отметила героизм защитников Ленинграда
Бессмертный подвиг защитников Ленинграда стал примером мужества и самопожертвования советского народа, символом беззаветной любви к Родине, говорится в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:39
2023-01-27T08:39
2023-01-27T08:39
общество
ленинград
валентина матвиенко
совет федерации рф
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бессмертный подвиг защитников Ленинграда стал примером мужества и самопожертвования советского народа, символом беззаветной любви к Родине, говорится в обращении спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко к жителям Северной столицы в годовщину снятия с города блокады. "Двадцать седьмое января в России — важнейшая дата в ее военной истории, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оборона города на Неве стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны. Уничтожение Ленинграда определялось гитлеровским командованием как стратегическая и политическая задача", - приводит ее слова пресс-служба СФ. Матвиенко отметила, что "интенсивные воздушные бомбардировки и артиллерийские обстрелы со стороны противника, потеря родных и близких, голод и холод — тяжелейшие испытания, через которые прошли ленинградцы". "Бессмертный подвиг защитников Ленинграда является нетленным примером мужества и самопожертвования советского народа, символом беззаветной любви к Родине. Чем дальше уходят от нас годы войны, тем ярче и значительнее раскрывается его величие. Сегодня мы склоняем голову перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Боль и скорбь о днях блокады навсегда останутся в наших сердцах", - заключила она. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человека.
https://ria.ru/20230123/leningrad-1846857048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, валентина матвиенко, совет федерации рф, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Матвиенко отметила героизм защитников Ленинграда
Спикер СФ Матвиенко отметила героизм защитников Ленинграда в годовщину снятия блокады
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бессмертный подвиг защитников Ленинграда стал примером мужества и самопожертвования советского народа, символом беззаветной любви к Родине, говорится в обращении спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко к жителям Северной столицы в годовщину снятия с города блокады.
"Двадцать седьмое января в России — важнейшая дата в ее военной истории, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оборона города на Неве
стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны. Уничтожение Ленинграда определялось гитлеровским командованием как стратегическая и политическая задача", - приводит ее слова пресс-служба СФ.
Матвиенко отметила, что "интенсивные воздушные бомбардировки и артиллерийские обстрелы со стороны противника, потеря родных и близких, голод и холод — тяжелейшие испытания, через которые прошли ленинградцы".
"Бессмертный подвиг защитников Ленинграда является нетленным примером мужества и самопожертвования советского народа, символом беззаветной любви к Родине. Чем дальше уходят от нас годы войны, тем ярче и значительнее раскрывается его величие. Сегодня мы склоняем голову перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Боль и скорбь о днях блокады навсегда останутся в наших сердцах", - заключила она.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера
. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд
в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человека.