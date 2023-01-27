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Во Франции обнаружили неожиданную проблему в поставках оружия Украине - РИА Новости, 27.01.2023
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Во Франции обнаружили неожиданную проблему в поставках оружия Украине
Во Франции обнаружили неожиданную проблему в поставках оружия Украине - РИА Новости, 27.01.2023
Во Франции обнаружили неожиданную проблему в поставках оружия Украине
У Франции недостаточно танков, чтобы передавать их Украине, сообщает издание Le Monde. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:40
2023-01-27T12:11
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У Франции недостаточно танков, чтобы передавать их Украине, сообщает издание Le Monde.Так, в распоряжении французской армии сейчас есть 226 танков Leclerc, но из них только 135 находятся в эксплуатации.Также идут дискуссии о том, есть ли смысл отправлять десять-двадцать таких боевых машин, учитывая их сложность в обслуживании, а также тот факт, что на вооружении европейских стран стоит больше немецких Leopard 2, которые можно передать Киеву.Несмотря на то, что Leclerc считается мощным боевым танком, он "столь же прочный, сколь и хрупкий", отметили авторы материала. Кроме того, он требует значительной материально-технической поддержки, что может создать проблемы для Украины.Западные страны на этой неделе объявили о планах передать Украине танки. Так, немецкое правительство согласилось направить танки Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин передаст роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, танки могут прибыть на Украину в конце марта.Поставку танков для ВСУ анонсировал в среду и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230127/abrams-1847746725.html
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в мире, украина, франция, европа, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Франция, Европа, Вооруженные силы Украины, НАТО
10:40 27.01.2023 (обновлено: 12:11 27.01.2023)
 
Во Франции обнаружили неожиданную проблему в поставках оружия Украине

Le Monde: у Франции слишком мало танков Leclerc для поставки Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский танк Leclerc
Французский танк Leclerc - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский танк Leclerc. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У Франции недостаточно танков, чтобы передавать их Украине, сообщает издание Le Monde.
Так, в распоряжении французской армии сейчас есть 226 танков Leclerc, но из них только 135 находятся в эксплуатации.
Также идут дискуссии о том, есть ли смысл отправлять десять-двадцать таких боевых машин, учитывая их сложность в обслуживании, а также тот факт, что на вооружении европейских стран стоит больше немецких Leopard 2, которые можно передать Киеву.
Несмотря на то, что Leclerc считается мощным боевым танком, он "столь же прочный, сколь и хрупкий", отметили авторы материала. Кроме того, он требует значительной материально-технической поддержки, что может создать проблемы для Украины.
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Поставку танков для ВСУ анонсировал в среду и президент США Джо Байден. По его словам, украинские военные получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. Высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что на доставку техники Украине уйдут месяцы, а не недели.
Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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