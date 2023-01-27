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Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы - РИА Новости, 27.01.2023
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Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы
Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы - РИА Новости, 27.01.2023
Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы
Гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической силы, заявил журналистам глава МИД... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:20
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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической силы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что "никакие гибридные войны, которые Запад развязывает, в том числе, та, которую они развязали на Украине не смогут остановить развитие новых центров экономической мощи, финансового влияния и политического влияния". "Такие страны как Китай, Индия уже по многим показателям перегоняют США. В качестве влиятельных, самостоятельных центров развиваются Турция, Египет, страны Персидского залива, Бразилия и другие латиноамериканские страны. Все это - будущие центры многополярности", - сказал Лавров. "Безусловно Африка является одним из наиболее серьезных центров, который обладает колоссальным потенциалом. Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня", - добавил он. По словам министра, "укрепление регионального самосознания в районах развивающегося мира не означает, что многополярность не имеет глобального измерения". "Так что часы многополярной истории тикают в правильном направлении", - заключил Лавров.
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сша, африка, россия, сергей лавров, нато
США, Африка, Россия, Сергей Лавров, НАТО
02:20 27.01.2023 (обновлено: 02:28 27.01.2023)
 
Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы

Лавров: гибридные войны Запада не остановят развитие новых центров политической силы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической силы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Формирование многополярного мира - это объективный и неостановимый процесс. И хотя коллективный Запад, США, находящиеся полностью под контролем США НАТО и Евросоюз все-таки пытаются обратить этот процесс вспять - это тщетные усилия, максимум на что они могут рассчитывать - это некоторое торможение объективного хода истории", - сказал министр.
Он отметил, что "никакие гибридные войны, которые Запад развязывает, в том числе, та, которую они развязали на Украине не смогут остановить развитие новых центров экономической мощи, финансового влияния и политического влияния".
"Такие страны как Китай, Индия уже по многим показателям перегоняют США. В качестве влиятельных, самостоятельных центров развиваются Турция, Египет, страны Персидского залива, Бразилия и другие латиноамериканские страны. Все это - будущие центры многополярности", - сказал Лавров.
"Безусловно Африка является одним из наиболее серьезных центров, который обладает колоссальным потенциалом. Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня", - добавил он.
По словам министра, "укрепление регионального самосознания в районах развивающегося мира не означает, что многополярность не имеет глобального измерения".
"Так что часы многополярной истории тикают в правильном направлении", - заключил Лавров.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 04:40
Запад развязал гибридную войну на территории России, заявил Антонов
 
СШААфрикаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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