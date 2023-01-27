https://ria.ru/20230127/lavrov-1847742294.html

Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы

Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы - РИА Новости, 27.01.2023

Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы

Гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической силы, заявил журналистам глава МИД... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:20

2023-01-27T02:20

2023-01-27T02:28

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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической силы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что "никакие гибридные войны, которые Запад развязывает, в том числе, та, которую они развязали на Украине не смогут остановить развитие новых центров экономической мощи, финансового влияния и политического влияния". "Такие страны как Китай, Индия уже по многим показателям перегоняют США. В качестве влиятельных, самостоятельных центров развиваются Турция, Египет, страны Персидского залива, Бразилия и другие латиноамериканские страны. Все это - будущие центры многополярности", - сказал Лавров. "Безусловно Африка является одним из наиболее серьезных центров, который обладает колоссальным потенциалом. Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня", - добавил он. По словам министра, "укрепление регионального самосознания в районах развивающегося мира не означает, что многополярность не имеет глобального измерения". "Так что часы многополярной истории тикают в правильном направлении", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20230120/antonov-1846140769.html

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сша, африка, россия, сергей лавров, нато