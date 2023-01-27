02:20 27.01.2023 (обновлено: 02:28 27.01.2023)
Лавров: Запад не сможет остановить развитие новых центров политической силы
Лавров: гибридные войны Запада не остановят развитие новых центров политической силы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Гибридные войны, которые развязывают страны Запада, не смогут остановить развитие новых центров экономической и политической силы, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Формирование многополярного мира - это объективный и неостановимый процесс. И хотя коллективный Запад, США, находящиеся полностью под контролем США НАТО и Евросоюз все-таки пытаются обратить этот процесс вспять - это тщетные усилия, максимум на что они могут рассчитывать - это некоторое торможение объективного хода истории", - сказал министр.
Он отметил, что "никакие гибридные войны, которые Запад развязывает, в том числе, та, которую они развязали на Украине не смогут остановить развитие новых центров экономической мощи, финансового влияния и политического влияния".
"Безусловно Африка является одним из наиболее серьезных центров, который обладает колоссальным потенциалом. Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. И эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня", - добавил он.
По словам министра, "укрепление регионального самосознания в районах развивающегося мира не означает, что многополярность не имеет глобального измерения".
"Так что часы многополярной истории тикают в правильном направлении", - заключил Лавров.