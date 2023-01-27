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Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья" - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/kuleba-1847865711.html
Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья"
Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья" - РИА Новости, 27.01.2023
Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья"
Статья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для издания Politico является "чудесами вранья" и очередным антироссийским выпадом, заявила в пятницу... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:07
2023-01-27T14:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий кулеба
мария захарова
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв. РИА Новости. Статья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для издания Politico является "чудесами вранья" и очередным антироссийским выпадом, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Раннее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для американской газеты Politico написал, что считает, что с Россией не следует заключать соглашение наподобие минских договоренностей. Как отмечает министр, некоторые люди в США и других странах Запада продолжают предлагать Украине вступить в переговоры с Россией как можно скорее. По словам Кулебы, партнеры должны "заставить" Россию, а не Украину "пойти на уступки". По его мнению, любой гипотетический "Минск-3" может иметь только один результат: "еще более кровавую войну". "Очередным антироссийским выпадом отметился, так называемый, мининдел Украины (Дмитрий Кулеба - ред.) в своей недавней статье для издания Politico. Он порассуждал об уроках переговоров с Россией на примере минского процесса. Это просто, знаете, чудеса вранья. Ну там среди демагогии и различных придумок по мелочи в виде того, что Россия ведёт нечестную игру, производит имитацию дипломатии, не соблюдает обязательств. Но масштабно это, конечно, такая ложь чистейшего образца", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Почему все это издание не идентифицируется как намеренный фейк, который распространяется через политику - большой вопрос", - добавила дипломат.
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россия, украина, дмитрий кулеба, мария захарова, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, Мария Захарова, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:07 27.01.2023
 
Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья"

Захарова назвала статью Кулебы для Politico чудесами вранья и новым антироссийским выпадом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв. РИА Новости. Статья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для издания Politico является "чудесами вранья" и очередным антироссийским выпадом, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Раннее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для американской газеты Politico написал, что считает, что с Россией не следует заключать соглашение наподобие минских договоренностей. Как отмечает министр, некоторые люди в США и других странах Запада продолжают предлагать Украине вступить в переговоры с Россией как можно скорее. По словам Кулебы, партнеры должны "заставить" Россию, а не Украину "пойти на уступки". По его мнению, любой гипотетический "Минск-3" может иметь только один результат: "еще более кровавую войну".
"Очередным антироссийским выпадом отметился, так называемый, мининдел Украины (Дмитрий Кулеба - ред.) в своей недавней статье для издания Politico. Он порассуждал об уроках переговоров с Россией на примере минского процесса. Это просто, знаете, чудеса вранья. Ну там среди демагогии и различных придумок по мелочи в виде того, что Россия ведёт нечестную игру, производит имитацию дипломатии, не соблюдает обязательств. Но масштабно это, конечно, такая ложь чистейшего образца", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Почему все это издание не идентифицируется как намеренный фейк, который распространяется через политику - большой вопрос", - добавила дипломат.
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