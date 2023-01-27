https://ria.ru/20230127/kuleba-1847865711.html

Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья"

Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья" - РИА Новости, 27.01.2023

Захарова назвала статью Кулебы для Politico "чудесами вранья"

Статья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для издания Politico является "чудесами вранья" и очередным антироссийским выпадом, заявила в пятницу... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:07

2023-01-27T14:07

2023-01-27T14:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий кулеба

мария захарова

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 янв. РИА Новости. Статья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для издания Politico является "чудесами вранья" и очередным антироссийским выпадом, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Раннее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для американской газеты Politico написал, что считает, что с Россией не следует заключать соглашение наподобие минских договоренностей. Как отмечает министр, некоторые люди в США и других странах Запада продолжают предлагать Украине вступить в переговоры с Россией как можно скорее. По словам Кулебы, партнеры должны "заставить" Россию, а не Украину "пойти на уступки". По его мнению, любой гипотетический "Минск-3" может иметь только один результат: "еще более кровавую войну". "Очередным антироссийским выпадом отметился, так называемый, мининдел Украины (Дмитрий Кулеба - ред.) в своей недавней статье для издания Politico. Он порассуждал об уроках переговоров с Россией на примере минского процесса. Это просто, знаете, чудеса вранья. Ну там среди демагогии и различных придумок по мелочи в виде того, что Россия ведёт нечестную игру, производит имитацию дипломатии, не соблюдает обязательств. Но масштабно это, конечно, такая ложь чистейшего образца", - сказала Захарова в ходе брифинга. "Почему все это издание не идентифицируется как намеренный фейк, который распространяется через политику - большой вопрос", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20221028/rossiya-1827578111.html

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Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий кулеба, мария захарова, в мире, ситуация в днр и лнр