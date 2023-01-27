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В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 27.01.2023
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В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности
В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 27.01.2023
В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:28
2023-01-27T14:53
темрюкский район
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
безопасность
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Желтый" уровень террористической опасности был введен в этом районе 8 октября после теракта на Крымском мосту. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 10 февраля. Он продолжит действовать с 20.00 27 января до 20.00 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847595685.html
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темрюкский район
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темрюкский район, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, безопасность
Темрюкский район, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Безопасность
14:28 27.01.2023 (обновлено: 14:53 27.01.2023)
 
В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Краснодарского края продлили желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен в этом районе 8 октября после теракта на Крымском мосту.
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"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 10 февраля. Он продолжит действовать с 20.00 27 января до 20.00 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства.
В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный).
Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
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Темрюкский районКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевБезопасность
 
 
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