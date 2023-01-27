https://ria.ru/20230127/kuban-1847880231.html
В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности
В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 27.01.2023
В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:28
2023-01-27T14:28
2023-01-27T14:53
темрюкский район
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Желтый" уровень террористической опасности был введен в этом районе 8 октября после теракта на Крымском мосту. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 10 февраля. Он продолжит действовать с 20.00 27 января до 20.00 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847595685.html
https://ria.ru/20230127/tanki-1847847362.html
темрюкский район
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
темрюкский район, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, безопасность
Темрюкский район, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Безопасность
14:28 27.01.2023 (обновлено: 14:53 27.01.2023)
В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности
В Темрюкском районе Краснодарского края продлили желтый уровень террористической опасности