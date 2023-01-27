https://ria.ru/20230127/kuban-1847880231.html

В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности

В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 27.01.2023

В районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:28

2023-01-27T14:28

2023-01-27T14:53

темрюкский район

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

безопасность

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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлен до 10 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Желтый" уровень террористической опасности был введен в этом районе 8 октября после теракта на Крымском мосту. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 10 февраля. Он продолжит действовать с 20.00 27 января до 20.00 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230126/oruzhie-1847595685.html

https://ria.ru/20230127/tanki-1847847362.html

темрюкский район

краснодарский край

россия

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темрюкский район, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, безопасность