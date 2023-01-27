https://ria.ru/20230127/kosachev-1848034597.html
Косачев прокомментировал теракт в Иерусалиме в день памяти жертв Холокоста
Косачев прокомментировал теракт в Иерусалиме в день памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 27.01.2023
Косачев прокомментировал теракт в Иерусалиме в день памяти жертв Холокоста
Теракт, совершенный в Иерусалиме в день памяти жертв Холокоста особенно циничен и ужасен, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:20
2023-01-27T23:20
2023-01-27T23:20
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константин косачев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Теракт, совершенный в Иерусалиме в день памяти жертв Холокоста особенно циничен и ужасен, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее полиция сообщила о теракте в синагоге в Иерусалиме. Местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в районе Неве-Яаков по меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали. Позднее СМИ уточнили, что погибших семеро. "Теракт в синагоге Иерусалима сейчас, в день памяти жертв Холокоста - особенно циничен, особенно неприемлем и особенно ужасен. Израиль, мы с вами", - отметил политик.
https://ria.ru/20230127/terakt-1848032061.html
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в мире, иерусалим, константин косачев, израиль
В мире, Иерусалим, Константин Косачев, Израиль
Косачев прокомментировал теракт в Иерусалиме в день памяти жертв Холокоста
Косачев назвал теракт в Иерусалиме в день памяти жертв Холокоста особенно циничным