https://ria.ru/20230127/korvalol-1847758765.html

Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом

Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом - РИА Новости, 27.01.2023

Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом

Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль, возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:01

2023-01-27T09:01

2023-01-27T09:01

общество

московская область (подмосковье)

надежда раева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль, возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, заявила РИА Новости начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. На различных интернет-ресурсах распространяется информация о том, что корвалол способен эффективно очищать кастрюли от нагара. "Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", - сказала Раева. Она отметила, что опасность представляет любое использование продукции не по назначению, в том числе и лекарственных препаратов. Их возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материала, пояснила Раева.

https://ria.ru/20221213/krotovukha-1838348338.html

https://ria.ru/20221006/igrushki-1822015600.html

московская область (подмосковье)

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), надежда раева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)