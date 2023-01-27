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Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом - РИА Новости, 27.01.2023
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Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом
Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом - РИА Новости, 27.01.2023
Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом
Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль, возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:01
2023-01-27T09:01
общество
московская область (подмосковье)
надежда раева
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль, возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, заявила РИА Новости начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. На различных интернет-ресурсах распространяется информация о том, что корвалол способен эффективно очищать кастрюли от нагара. "Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", - сказала Раева. Она отметила, что опасность представляет любое использование продукции не по назначению, в том числе и лекарственных препаратов. Их возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материала, пояснила Раева.
https://ria.ru/20221213/krotovukha-1838348338.html
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московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
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общество, московская область (подмосковье), надежда раева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Московская область (Подмосковье), Надежда Раева, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
09:01 27.01.2023
 
Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом

Роспотребнадзор не рекомендовал верить советам из интернета и чистить кастрюли корвалолом

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКастрюли
Кастрюли - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кастрюли. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль, возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, заявила РИА Новости начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
На различных интернет-ресурсах распространяется информация о том, что корвалол способен эффективно очищать кастрюли от нагара.
Крот - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления кротовухи
"Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", - сказала Раева.
Она отметила, что опасность представляет любое использование продукции не по назначению, в том числе и лекарственных препаратов. Их возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материала, пояснила Раева.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Надежда РаеваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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