https://ria.ru/20230127/korvalol-1847758765.html
Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом
Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом - РИА Новости, 27.01.2023
Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом
Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль, возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:01
2023-01-27T09:01
2023-01-27T09:01
общество
московская область (подмосковье)
надежда раева
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль, возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, заявила РИА Новости начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. На различных интернет-ресурсах распространяется информация о том, что корвалол способен эффективно очищать кастрюли от нагара. "Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", - сказала Раева. Она отметила, что опасность представляет любое использование продукции не по назначению, в том числе и лекарственных препаратов. Их возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материала, пояснила Раева.
https://ria.ru/20221213/krotovukha-1838348338.html
https://ria.ru/20221006/igrushki-1822015600.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), надежда раева, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Московская область (Подмосковье), Надежда Раева, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор не рекомендовал чистить кастрюли корвалолом
Роспотребнадзор не рекомендовал верить советам из интернета и чистить кастрюли корвалолом
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль, возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, заявила РИА Новости начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
На различных интернет-ресурсах распространяется информация о том, что корвалол способен эффективно очищать кастрюли от нагара.
"Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", - сказала Раева.
Она отметила, что опасность представляет любое использование продукции не по назначению, в том числе и лекарственных препаратов. Их возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материала, пояснила Раева.