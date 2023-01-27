https://ria.ru/20230127/koran-1847978246.html
Рядом с консульским отделом России в Дании сожгли Коран
Рядом с консульским отделом России в Дании сожгли Коран - РИА Новости, 27.01.2023
Рядом с консульским отделом России в Дании сожгли Коран
Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене, российская дипмиссия выступила... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:06
2023-01-27T18:06
2023-01-27T18:20
религия
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религия
в мире
копенгаген
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ЦЮРИХ, 27 янв - РИА Новости. Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене, российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий."Двадцать седьмого января в Копенгагене, в том числе перед зданием консульского отдела посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана - книги, священной для мусульман", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии, опубликованном в ее телеграм-канале.В посольстве отметили, что публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а "грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта"."Возможности для подобных выходок должны быть полностью исключены, а их организаторы привлечены к ответственности", - заключили в дипмиссии.В пятницу агентство Франс Пресс сообщало, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у мечети в столице Дании. Сообщалось о намерении Палудана провести аналогичную акцию у посольства Турции в Копенгагене.
https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, религия, в мире, копенгаген
Религия, Россия, Дания, Религия, В мире, Копенгаген
18:06 27.01.2023 (обновлено: 18:20 27.01.2023)
Рядом с консульским отделом России в Дании сожгли Коран
Посольство России осудило акцию по сожжению Корана у консульского отдела в Дании
ЦЮРИХ, 27 янв - РИА Новости.
Акция с сожжением Корана была проведена в пятницу у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене, российская дипмиссия выступила
с осуждением подобных действий.
"Двадцать седьмого января в Копенгагене, в том числе перед зданием консульского отдела посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана - книги, священной для мусульман", - говорится в сообщении российской дипломатической миссии, опубликованном в ее телеграм-канале.
В посольстве отметили, что публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а "грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта".
"Возможности для подобных выходок должны быть полностью исключены, а их организаторы привлечены к ответственности", - заключили в дипмиссии.
В пятницу агентство Франс Пресс сообщало, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у мечети в столице Дании. Сообщалось о намерении Палудана провести аналогичную акцию у посольства Турции
в Копенгагене.