https://ria.ru/20230127/koran-1847961878.html

Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене

Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене - РИА Новости, 27.01.2023

Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене

Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:27

2023-01-27T17:27

2023-01-27T17:54

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ЦЮРИХ, 27 янв — РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене, сообщило агентство Франс Пресс. Уточняется, что журналисты сами стали свидетелями инцидента. По данным СМИ, сегодня радикал планирует провести аналогичную акцию у турецкого посольства в Копенгагене.Ранее сообщалось, что МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре. Ему выразили протест из-за разрешения властей провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене. Палудан 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Сожжение Корана в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.

https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html

https://ria.ru/20230124/sozhzhenie-1847216675.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, копенгаген, дания, религия