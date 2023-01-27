17:27 27.01.2023 (обновлено: 17:54 27.01.2023)
Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене
© AFP 2023 / Sergei GaponРасмус Палудан держит в руках копию Корана во время выступления перед мечетью в Копенгагене
Расмус Палудан держит в руках копию Корана во время выступления перед мечетью в Копенгагене
ЦЮРИХ, 27 янв — РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене, сообщило агентство Франс Пресс.
Уточняется, что журналисты сами стали свидетелями инцидента. По данным СМИ, сегодня радикал планирует провести аналогичную акцию у турецкого посольства в Копенгагене.
Ранее сообщалось, что МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре. Ему выразили протест из-за разрешения властей провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене.
Палудан 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.
Сожжение Корана в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.