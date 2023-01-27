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Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене - РИА Новости, 27.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230127/koran-1847961878.html
Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене
Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене - РИА Новости, 27.01.2023
Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:27
2023-01-27T17:54
религия
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ЦЮРИХ, 27 янв — РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене, сообщило агентство Франс Пресс. Уточняется, что журналисты сами стали свидетелями инцидента. По данным СМИ, сегодня радикал планирует провести аналогичную акцию у турецкого посольства в Копенгагене.Ранее сообщалось, что МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре. Ему выразили протест из-за разрешения властей провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене. Палудан 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Сожжение Корана в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.
https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html
https://ria.ru/20230124/sozhzhenie-1847216675.html
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в мире, турция, копенгаген, дания, религия
Религия, В мире, Турция, Копенгаген, Дания, Религия
17:27 27.01.2023 (обновлено: 17:54 27.01.2023)
 
Датский политик сжег Коран у мечети в Копенгагене

Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене

© AFP 2023 / Sergei GaponРасмус Палудан держит в руках копию Корана во время выступления перед мечетью в Копенгагене
Расмус Палудан держит в руках копию Корана во время выступления перед мечетью в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Sergei Gapon
Расмус Палудан держит в руках копию Корана во время выступления перед мечетью в Копенгагене
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 27 янв — РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у мечети в Копенгагене, сообщило агентство Франс Пресс.
Уточняется, что журналисты сами стали свидетелями инцидента. По данным СМИ, сегодня радикал планирует провести аналогичную акцию у турецкого посольства в Копенгагене.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 02:22
Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану
Ранее сообщалось, что МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре. Ему выразили протест из-за разрешения властей провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене.
Палудан 21 января сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.
Сожжение Корана в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 23:47
В госдепе заявили, что не намекали на причастность России к сожжению Корана
 
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