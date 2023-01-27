https://ria.ru/20230127/koran-1847895023.html

МИД Турции выразил протест Дании в связи с акцией по осквернению Корана

МИД Турции выразил протест Дании в связи с акцией по осквернению Корана - РИА Новости, 27.01.2023

МИД Турции выразил протест Дании в связи с акцией по осквернению Корана

МИД Турции вызвал в пятницу посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене, сообщил источник в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:51

2023-01-27T14:51

2023-01-27T14:57

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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. МИД Турции вызвал в пятницу посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.По данным турецких СМИ, Палудан заявил, что намерен сжечь копию Корана у мечети в Копенгагене в пятницу."Посол Дании был вызван в МИД Турции после того, как стало известно о выданном датскими властями разрешении на акцию по осквернению Корана. Мы заявили послу, что самым решительным образом осуждаем разрешение такой провокации, явно квалифицируемой как преступление на почве ненависти", - заявил РИА Новости источник в МИД.Анкара подчеркнула неприемлемость такой позиции Копенгагена и заявила, что ожидает отзыва разрешения.

https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html

https://ria.ru/20230124/sozhzhenie-1847212950.html

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в мире, турция, копенгаген, дания