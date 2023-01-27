https://ria.ru/20230127/koran-1847895023.html
МИД Турции выразил протест Дании в связи с акцией по осквернению Корана
МИД Турции выразил протест Дании в связи с акцией по осквернению Корана - РИА Новости, 27.01.2023
МИД Турции выразил протест Дании в связи с акцией по осквернению Корана
МИД Турции вызвал в пятницу посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене, сообщил источник в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:51
2023-01-27T14:51
2023-01-27T14:57
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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. МИД Турции вызвал в пятницу посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.По данным турецких СМИ, Палудан заявил, что намерен сжечь копию Корана у мечети в Копенгагене в пятницу."Посол Дании был вызван в МИД Турции после того, как стало известно о выданном датскими властями разрешении на акцию по осквернению Корана. Мы заявили послу, что самым решительным образом осуждаем разрешение такой провокации, явно квалифицируемой как преступление на почве ненависти", - заявил РИА Новости источник в МИД.Анкара подчеркнула неприемлемость такой позиции Копенгагена и заявила, что ожидает отзыва разрешения.
https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html
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в мире, турция, копенгаген, дания
В мире, Турция, Копенгаген, Дания
14:51 27.01.2023 (обновлено: 14:57 27.01.2023)
МИД Турции выразил протест Дании в связи с акцией по осквернению Корана
МИД Турции вызвал посла Дании и выразил протест акции по осквернению Корана в Копенгагене
СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. МИД Турции вызвал в пятницу посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию по осквернению Корана в Копенгагене, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме
, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции
не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО
. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге
, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.
По данным турецких СМИ, Палудан заявил, что намерен сжечь копию Корана у мечети в Копенгагене в пятницу.
"Посол Дании был вызван в МИД Турции после того, как стало известно о выданном датскими властями разрешении на акцию по осквернению Корана. Мы заявили послу, что самым решительным образом осуждаем разрешение такой провокации, явно квалифицируемой как преступление на почве ненависти", - заявил РИА Новости источник в МИД.
Анкара подчеркнула неприемлемость такой позиции Копенгагена и заявила, что ожидает отзыва разрешения.