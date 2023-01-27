https://ria.ru/20230127/konstitutsiya-1847996629.html

В КПРФ разработали проект новой Конституции России

В КПРФ разработали проект новой Конституции России - РИА Новости, 27.01.2023

В КПРФ разработали проект новой Конституции России

Депутаты от КПРФ разработали проект новой Конституции, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:02

2023-01-27T19:02

2023-01-27T20:40

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Депутаты от КПРФ разработали проект новой Конституции, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.В проекте предлагается оставить только прямые выборы глав и депутатов, а сроки полномочий мэров, глав поселений и местных депутатов сократить до трех лет. В свою очередь, полномочия президента предполагается ограничить двумя сроками по пять лет. Глава государства при этом сможет отрешать от должности губернаторов и глав местного самоуправления за нарушения Конституции и законов, но не по "утрате доверия". Также президент лишится возможности распускать Думу (Верховный совет). Порог явки на выборы главы государства предполагается поднять с 51 процента до двух третей, а возраст избирательного права — повысить до 20 лет.Главу республики предлагается совместить с главой края и области. Также в проекте речь идет об усилении нормы о русском языке и свободе изучения национальных. При этом предлагается убрать двуязычие в региональных госорганах. По мнению Матвеева, церковь от государства отделять не стоит и нужно закрепить три государственные религии: православное христианство, ислам и буддизм, при этом у человека будет право исповедовать иную религию или никакую.Также парламентарий предложил закрепить понятие коренных народов России "как тех, у кого нет своих государственных образований за пределами России и их особую поддержку и безусловное право этих национальностей, проживающих за рубежом, на российское гражданство".Русский народ предлагается сделать государствообразующим. Государство предполагается обязать защищать интересы русских и других коренных народов за рубежом. По словам депутата, миграцию в новом проекте Конституции он предложил ограничить, запретил национальные анклавы из мигрантов."При этом закрепил равенство всех граждан вне зависимости от национальности перед законом", — уточнил он.Также Матвеев предложил установить призывной возраст в армию с 20 лет. Срок службы составит один год. "Врачей и учителей сделал госслужащими. Запретил аборты — кроме как по медицинским показаниям и при изнасиловании. Запретил МРОТ ниже прожиточного минимума. Закрепил понятие многодетной семьи как три и более детей", — отметил дополнительные меры депутат.Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин рассказывал журналистам, что КПРФ планирует в 2023 году представить собственный проект Конституции России.По словам парламентария, этим должна была заниматься та же рабочая группа, которая разрабатывает проект Избирательного кодекса.Ранее замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил РИА Новости, что в КПРФ пока не обсуждали концепцию новой Конституции, официального проекта нет, есть только устные размышления.

https://ria.ru/20220824/klishas-1811737281.html

https://ria.ru/20221129/kazn-1835024634.html

https://ria.ru/20221209/konstitutsiya-1837562931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, кпрф, михаил матвеев, геннадий зюганов, конституция рф, конституция, политика