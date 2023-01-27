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В КПРФ разработали проект новой Конституции России - РИА Новости, 27.01.2023
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В КПРФ разработали проект новой Конституции России
В КПРФ разработали проект новой Конституции России - РИА Новости, 27.01.2023
В КПРФ разработали проект новой Конституции России
Депутаты от КПРФ разработали проект новой Конституции, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:02
2023-01-27T20:40
россия
кпрф
михаил матвеев
геннадий зюганов
конституция рф
конституция
политика
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Депутаты от КПРФ разработали проект новой Конституции, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.В проекте предлагается оставить только прямые выборы глав и депутатов, а сроки полномочий мэров, глав поселений и местных депутатов сократить до трех лет. В свою очередь, полномочия президента предполагается ограничить двумя сроками по пять лет. Глава государства при этом сможет отрешать от должности губернаторов и глав местного самоуправления за нарушения Конституции и законов, но не по "утрате доверия". Также президент лишится возможности распускать Думу (Верховный совет). Порог явки на выборы главы государства предполагается поднять с 51 процента до двух третей, а возраст избирательного права — повысить до 20 лет.Главу республики предлагается совместить с главой края и области. Также в проекте речь идет об усилении нормы о русском языке и свободе изучения национальных. При этом предлагается убрать двуязычие в региональных госорганах. По мнению Матвеева, церковь от государства отделять не стоит и нужно закрепить три государственные религии: православное христианство, ислам и буддизм, при этом у человека будет право исповедовать иную религию или никакую.Также парламентарий предложил закрепить понятие коренных народов России "как тех, у кого нет своих государственных образований за пределами России и их особую поддержку и безусловное право этих национальностей, проживающих за рубежом, на российское гражданство".Русский народ предлагается сделать государствообразующим. Государство предполагается обязать защищать интересы русских и других коренных народов за рубежом. По словам депутата, миграцию в новом проекте Конституции он предложил ограничить, запретил национальные анклавы из мигрантов."При этом закрепил равенство всех граждан вне зависимости от национальности перед законом", — уточнил он.Также Матвеев предложил установить призывной возраст в армию с 20 лет. Срок службы составит один год. "Врачей и учителей сделал госслужащими. Запретил аборты — кроме как по медицинским показаниям и при изнасиловании. Запретил МРОТ ниже прожиточного минимума. Закрепил понятие многодетной семьи как три и более детей", — отметил дополнительные меры депутат.Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин рассказывал журналистам, что КПРФ планирует в 2023 году представить собственный проект Конституции России.По словам парламентария, этим должна была заниматься та же рабочая группа, которая разрабатывает проект Избирательного кодекса.Ранее замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил РИА Новости, что в КПРФ пока не обсуждали концепцию новой Конституции, официального проекта нет, есть только устные размышления.
https://ria.ru/20220824/klishas-1811737281.html
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россия, кпрф, михаил матвеев, геннадий зюганов, конституция рф, конституция, политика
Россия, КПРФ, Михаил Матвеев, Геннадий Зюганов, Конституция РФ, Конституция, Политика
19:02 27.01.2023 (обновлено: 20:40 27.01.2023)
 
В КПРФ разработали проект новой Конституции России

КПРФ в проекте новой Конституции предложила сократить президентский срок до пяти лет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Депутаты от КПРФ разработали проект новой Конституции, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

"Полдня сегодня писал и переписывал проект новой Конституции. Фракция КПРФ создала рабочую группу по разработке проекта, в которую я вошел. <...> Мне поручили написать главу о местном самоуправлении", — написал он в телеграм-канале.

В проекте предлагается оставить только прямые выборы глав и депутатов, а сроки полномочий мэров, глав поселений и местных депутатов сократить до трех лет.
В свою очередь, полномочия президента предполагается ограничить двумя сроками по пять лет. Глава государства при этом сможет отрешать от должности губернаторов и глав местного самоуправления за нарушения Конституции и законов, но не по "утрате доверия". Также президент лишится возможности распускать Думу (Верховный совет). Порог явки на выборы главы государства предполагается поднять с 51 процента до двух третей, а возраст избирательного права — повысить до 20 лет.
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Главу республики предлагается совместить с главой края и области. Также в проекте речь идет об усилении нормы о русском языке и свободе изучения национальных. При этом предлагается убрать двуязычие в региональных госорганах. По мнению Матвеева, церковь от государства отделять не стоит и нужно закрепить три государственные религии: православное христианство, ислам и буддизм, при этом у человека будет право исповедовать иную религию или никакую.
Также парламентарий предложил закрепить понятие коренных народов России "как тех, у кого нет своих государственных образований за пределами России и их особую поддержку и безусловное право этих национальностей, проживающих за рубежом, на российское гражданство".
Русский народ предлагается сделать государствообразующим. Государство предполагается обязать защищать интересы русских и других коренных народов за рубежом. По словам депутата, миграцию в новом проекте Конституции он предложил ограничить, запретил национальные анклавы из мигрантов.
"При этом закрепил равенство всех граждан вне зависимости от национальности перед законом", — уточнил он.
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Также Матвеев предложил установить призывной возраст в армию с 20 лет. Срок службы составит один год. "Врачей и учителей сделал госслужащими. Запретил аборты — кроме как по медицинским показаниям и при изнасиловании. Запретил МРОТ ниже прожиточного минимума. Закрепил понятие многодетной семьи как три и более детей", — отметил дополнительные меры депутат.
Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин рассказывал журналистам, что КПРФ планирует в 2023 году представить собственный проект Конституции России.
По словам парламентария, этим должна была заниматься та же рабочая группа, которая разрабатывает проект Избирательного кодекса.
Ранее замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил РИА Новости, что в КПРФ пока не обсуждали концепцию новой Конституции, официального проекта нет, есть только устные размышления.
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РоссияКПРФМихаил МатвеевГеннадий ЗюгановКонституция РФКонституцияПолитика
 
 
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