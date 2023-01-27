СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине
Bloomberg: США и Евросоюз опасаются конфликта на Украине в духе Первой мировой войны
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американские и европейские чиновники испугались перерастания конфликта на Украине в окопную войну в стиле Первой мировой, сообщило агентство Bloomberg.
"Американские и европейские военные деятели опасаются, что противостояние может вскоре перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с застоем линии фронта. Это сценарий, который может принести пользу России с ее большим населением и военной промышленностью", — говорится в статье.
Источники в американской администрации также отметили, что действия российской армии в районе Артемовска истощили силы ВСУ и снизили их наступательный потенциал на других участках фронта.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.