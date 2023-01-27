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СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
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СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине
СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине - РИА Новости, 27.01.2023
СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине
Американские и европейские чиновники испугались перерастания конфликта на Украине в окопную войну в стиле Первой мировой, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:44
2023-01-27T16:44
политика
россия
украина
артемовск
вооруженные силы украины
сша
евросоюз
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американские и европейские чиновники испугались перерастания конфликта на Украине в окопную войну в стиле Первой мировой, сообщило агентство Bloomberg.Источники в американской администрации также отметили, что действия российской армии в районе Артемовска истощили силы ВСУ и снизили их наступательный потенциал на других участках фронта.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия
украина
артемовск
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политика, россия, украина, артемовск, вооруженные силы украины, сша, евросоюз
Политика, Россия, Украина, Артемовск, Вооруженные силы Украины, США, Евросоюз
16:44 27.01.2023
 
СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине

Bloomberg: США и Евросоюз опасаются конфликта на Украине в духе Первой мировой войны

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американские и европейские чиновники испугались перерастания конфликта на Украине в окопную войну в стиле Первой мировой, сообщило агентство Bloomberg.
"Американские и европейские военные деятели опасаются, что противостояние может вскоре перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с застоем линии фронта. Это сценарий, который может принести пользу России с ее большим населением и военной промышленностью", — говорится в статье.
Источники в американской администрации также отметили, что действия российской армии в районе Артемовска истощили силы ВСУ и снизили их наступательный потенциал на других участках фронта.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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