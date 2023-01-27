https://ria.ru/20230127/konflikt-1847947227.html

СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине

СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ: Запад боится изменения формата конфликта на Украине

Американские и европейские чиновники испугались перерастания конфликта на Украине в окопную войну в стиле Первой мировой, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:44

2023-01-27T16:44

2023-01-27T16:44

политика

россия

украина

артемовск

вооруженные силы украины

сша

евросоюз

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американские и европейские чиновники испугались перерастания конфликта на Украине в окопную войну в стиле Первой мировой, сообщило агентство Bloomberg.Источники в американской администрации также отметили, что действия российской армии в районе Артемовска истощили силы ВСУ и снизили их наступательный потенциал на других участках фронта.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230127/boy-1847946091.html

россия

украина

артемовск

сша

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политика, россия, украина, артемовск, вооруженные силы украины, сша, евросоюз