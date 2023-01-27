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Суд в Москве отказался выселять овчарку из коммуналки - РИА Новости, 27.01.2023
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Суд в Москве отказался выселять овчарку из коммуналки
Суд в Москве отказался выселять овчарку из коммуналки - РИА Новости, 27.01.2023
Суд в Москве отказался выселять овчарку из коммуналки
Люблинский суд Москвы отказался выселять принадлежащую подростку овчарку из коммунальной квартиры, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:12
2023-01-27T14:14
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отказался выселять принадлежащую подростку овчарку из коммунальной квартиры, сообщили РИА Новости в суде. Недовольная соседством с собакой собственница одной из комнат в коммунальной квартире сначала писала жалобы в правоохранительные органы, опеку и различные инстанции, а затем обратилась в суд. Женщина полагала, что завести домашнего питомца можно только с согласия всех собственников. Суд выслушал как доводы собственников помещения, так и мнение представителей органов опеки. Они неоднократно проверяли квартиру по обращениям истицы и установили, что собака неагрессивная, "в квартире чистота и порядок, квартира соответствует санитарным нормам, шерсти в квартире нет". Собака вакцинирована, имеет международный ветеринарный паспорт. Женщина не смогла также предоставить доказательств, что собака нападала на нее или она страдает от аллергии. Суд сослался на постановление правительства Москвы, разрешающее содержать животных как в квартирах, занятых одной семьей, так и в комнатах коммунальных квартир при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии). Главное - соблюдать санитарные и ветеринарные правила. Истица уже обжаловала его, но дата рассмотрения в Мосгорсуде не назначена.
https://realty.ria.ru/20230101/zakony-1840746477.html
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
14:12 27.01.2023 (обновлено: 14:14 27.01.2023)
 
Суд в Москве отказался выселять овчарку из коммуналки

Суд в Москве отказался выселять принадлежащую подростку овчарку из коммунальной квартиры

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкОвчарка
Овчарка - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отказался выселять принадлежащую подростку овчарку из коммунальной квартиры, сообщили РИА Новости в суде.
Недовольная соседством с собакой собственница одной из комнат в коммунальной квартире сначала писала жалобы в правоохранительные органы, опеку и различные инстанции, а затем обратилась в суд. Женщина полагала, что завести домашнего питомца можно только с согласия всех собственников.
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Суд выслушал как доводы собственников помещения, так и мнение представителей органов опеки. Они неоднократно проверяли квартиру по обращениям истицы и установили, что собака неагрессивная, "в квартире чистота и порядок, квартира соответствует санитарным нормам, шерсти в квартире нет". Собака вакцинирована, имеет международный ветеринарный паспорт. Женщина не смогла также предоставить доказательств, что собака нападала на нее или она страдает от аллергии.
Суд сослался на постановление правительства Москвы, разрешающее содержать животных как в квартирах, занятых одной семьей, так и в комнатах коммунальных квартир при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии). Главное - соблюдать санитарные и ветеринарные правила.
"Кроме того, суд учитывает, что собака принадлежит несовершеннолетнему собственнику квартиры, при отсутствии данных об агрессивности собаки, а напротив данных о надлежащем уходе за ней, изъятие судом данного животного не будет отвечать его интересам", - сказано в решении суда.
Истица уже обжаловала его, но дата рассмотрения в Мосгорсуде не назначена.
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