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Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией" - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией"
Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией" - РИА Новости, 27.01.2023
Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией"
КНДР полностью поддерживает Россию в ситуации на Украине, заявила сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Слова политика... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:26
2023-01-27T20:31
россия
кндр (северная корея)
специальная военная операция на украине
в мире
ким е чжон
сша
украина
ситуация в днр и лнр
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СЕУЛ, 27 янв — РИА Новости. КНДР полностью поддерживает Россию в ситуации на Украине, заявила сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Слова политика опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Ким Ё Чжон назвала Штаты главным виновником конфликта на Украине, отметив, что действия Вашингтона создают угрозу стратегической безопасности России. "США, накачивая Украину большим количеством вооружений, "отличились" в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий, а недавно сделали еще более ясной свою антироссийскую позицию, официально заявив о поставках (Украине. — Прим. ред.) своих основных танков", — добавила политик.При этом Ким Ё Чжон выразила уверенность, что западная военная техника "будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа".По ее словам, США ведут "опосредованную войну, направленную на уничтожение России", пытаясь достичь гегемонии в мире.По мнению политика, "без США мир будет более светлым, безопасным и спокойным".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221004/donbass-1821550018.html
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россия, кндр (северная корея), в мире, ким е чжон, сша, украина, ситуация в днр и лнр
Россия, КНДР (Северная Корея), Специальная военная операция на Украине, В мире, Ким Е Чжон, США, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:26 27.01.2023 (обновлено: 20:31 27.01.2023)
 
Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией"

Сестра Ким Чен Ына заверила, что КНДР всегда будет в одном окопе с армией и народом России

© РИА Новости / Мария Фролова / Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 янв — РИА Новости. КНДР полностью поддерживает Россию в ситуации на Украине, заявила сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Слова политика опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

"Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", — сказала она.

Ким Ё Чжон назвала Штаты главным виновником конфликта на Украине, отметив, что действия Вашингтона создают угрозу стратегической безопасности России.
"США, накачивая Украину большим количеством вооружений, "отличились" в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий, а недавно сделали еще более ясной свою антироссийскую позицию, официально заявив о поставках (Украине. — Прим. ред.) своих основных танков", — добавила политик.
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При этом Ким Ё Чжон выразила уверенность, что западная военная техника "будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа".
По ее словам, США ведут "опосредованную войну, направленную на уничтожение России", пытаясь достичь гегемонии в мире.

"Глубоко озабочена поведением США, способствующих эскалации войны поставками Украине боевых оснащений для наземной атаки, и решительно осуждаю это", — отметила она.

По мнению политика, "без США мир будет более светлым, безопасным и спокойным".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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