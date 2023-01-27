https://ria.ru/20230127/kndr-1847961502.html

Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией"

Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией" - РИА Новости, 27.01.2023

Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией"

КНДР полностью поддерживает Россию в ситуации на Украине, заявила сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Слова политика... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:26

2023-01-27T17:26

2023-01-27T20:31

россия

кндр (северная корея)

специальная военная операция на украине

в мире

ким е чжон

сша

украина

ситуация в днр и лнр

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СЕУЛ, 27 янв — РИА Новости. КНДР полностью поддерживает Россию в ситуации на Украине, заявила сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Слова политика опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Ким Ё Чжон назвала Штаты главным виновником конфликта на Украине, отметив, что действия Вашингтона создают угрозу стратегической безопасности России. "США, накачивая Украину большим количеством вооружений, "отличились" в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий, а недавно сделали еще более ясной свою антироссийскую позицию, официально заявив о поставках (Украине. — Прим. ред.) своих основных танков", — добавила политик.При этом Ким Ё Чжон выразила уверенность, что западная военная техника "будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа".По ее словам, США ведут "опосредованную войну, направленную на уничтожение России", пытаясь достичь гегемонии в мире.По мнению политика, "без США мир будет более светлым, безопасным и спокойным".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221004/donbass-1821550018.html

https://ria.ru/20221102/kndr-1828735629.html

россия

кндр (северная корея)

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, кндр (северная корея), в мире, ким е чжон, сша, украина, ситуация в днр и лнр