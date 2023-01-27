https://ria.ru/20230127/klishas-1847764551.html

Клишас заявил, что не стоит менять курса на денацификацию всей Украины

Клишас заявил, что не стоит менять курса на денацификацию всей Украины - РИА Новости, 27.01.2023

Клишас заявил, что не стоит менять курса на денацификацию всей Украины

США хотели бы капитуляции России в обмен на смягчение санкций, но РФ не стоит менять своей позиции по Украине, которая заключается в денацификации и... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:40

2023-01-27T09:40

2023-01-27T09:40

в мире

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сша

россия

виктория нуланд

андрей клишас

энтони блинкен

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США хотели бы капитуляции России в обмен на смягчение санкций, но РФ не стоит менять своей позиции по Украине, которая заключается в денацификации и демилитаризации всей страны, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ранее заявила, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против России ради серьезных мирных переговоров, вывода войск с Украины и "возвращения территорий". По ее словам, такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен. При этом США перед этим анонсировали передачу украинским военным 31 танка Abrams. "Вчера новость о готовности США к диалогу и смягчению санкций со ссылкой на (Викторию) Нуланд вышла в топ, но быстро всё стало понятно - полная капитуляция России в обмен на смягчение санкций. Новости никакой нет", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Да и зачем людям, которые устроили на Украине кровавый госпереворот, а потом разожгли гражданскую войну и геноцид русского населения, вдруг менять свои позиции в разгар конфликта, добавил он. "Нам свои позиции тоже менять не стоит. Денацификация и демилитаризация всей Украины как гарантия мирной жизни на Донбассе, в Луганске в Запорожской и Херсонской областях, да и во всех Европе тоже", - подчеркнул законодатель. По мнению Клишаса, чем быстрее это поймут в мире - тем лучше.

https://ria.ru/20230127/aktivy-1847757677.html

https://ria.ru/20230125/tseli-1847348525.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, виктория нуланд, андрей клишас, энтони блинкен, совет федерации рф, m1 abrams