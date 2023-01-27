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Клишас заявил, что не стоит менять курса на денацификацию всей Украины
Клишас заявил, что не стоит менять курса на денацификацию всей Украины - РИА Новости, 27.01.2023
Клишас заявил, что не стоит менять курса на денацификацию всей Украины
США хотели бы капитуляции России в обмен на смягчение санкций, но РФ не стоит менять своей позиции по Украине, которая заключается в денацификации и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:40
2023-01-27T09:40
2023-01-27T09:40
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США хотели бы капитуляции России в обмен на смягчение санкций, но РФ не стоит менять своей позиции по Украине, которая заключается в денацификации и демилитаризации всей страны, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ранее заявила, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против России ради серьезных мирных переговоров, вывода войск с Украины и "возвращения территорий". По ее словам, такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен. При этом США перед этим анонсировали передачу украинским военным 31 танка Abrams. "Вчера новость о готовности США к диалогу и смягчению санкций со ссылкой на (Викторию) Нуланд вышла в топ, но быстро всё стало понятно - полная капитуляция России в обмен на смягчение санкций. Новости никакой нет", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Да и зачем людям, которые устроили на Украине кровавый госпереворот, а потом разожгли гражданскую войну и геноцид русского населения, вдруг менять свои позиции в разгар конфликта, добавил он. "Нам свои позиции тоже менять не стоит. Денацификация и демилитаризация всей Украины как гарантия мирной жизни на Донбассе, в Луганске в Запорожской и Херсонской областях, да и во всех Европе тоже", - подчеркнул законодатель. По мнению Клишаса, чем быстрее это поймут в мире - тем лучше.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, сша, россия, виктория нуланд, андрей клишас, энтони блинкен, совет федерации рф, m1 abrams
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Клишас заявил, что не стоит менять курса на денацификацию всей Украины
Сенатор Клишас: США хотят капитуляции России в обмен на смягчение санкций