https://ria.ru/20230127/kitay-1847750219.html

СМИ: в Китае подростки отсудили у отца отобранные у них 2,5 тысячи долларов

СМИ: в Китае подростки отсудили у отца отобранные у них 2,5 тысячи долларов - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ: в Китае подростки отсудили у отца отобранные у них 2,5 тысячи долларов

Тринадцатилетние близнецы в Китае отсудили у своего отца 2,5 тысячи долларов, подаренные матерью на различные праздники, после того, как он забрал деньги под... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T06:17

2023-01-27T06:17

2023-01-27T06:56

китай

цзянсу

в мире

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ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Тринадцатилетние близнецы в Китае отсудили у своего отца 2,5 тысячи долларов, подаренные матерью на различные праздники, после того, как он забрал деньги под предлогом их несовершеннолетия, пишет South China Morning Post. В январе 2020 года мужчина по фамилии Чжоу из города Сюйчжоу китайской восточной провинции Цзянсу забрал у своих детей 16,8 тысяч юаней (2,5 тысячи долларов) после того, как развелся с их матерью по фамилии У, пишет издание. Эти деньги У дарила своим детям на Китайский новый год и дни рождения, однако Чжоу забрал их, заявив, что сам распорядится деньгами, так как дети еще несовершеннолетние. Близнецы просили отца вернуть деньги, но мужчина им отказал. Тогда, с согласия матери, дети подали в суд на своего отца. Как сообщает издание, в середине января 2023 года суд постановил, что мужчина должен вернуть детям деньги - 8 тысяч юаней сыну и 8,8 тысяч юаней дочери.

https://ria.ru/20230124/sud-1847132741.html

китай

цзянсу

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китай, цзянсу, в мире