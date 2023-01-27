https://ria.ru/20230127/kino-1847628655.html

Кто получит российский "Оскар": "Сердце пармы" или "Чемпион мира"

Кто получит российский "Оскар": "Сердце пармы" или "Чемпион мира" - РИА Новости, 27.01.2023

Кто получит российский "Оскар": "Сердце пармы" или "Чемпион мира"

"Золотой орел" — главная российская кинонаграда, подведение итогов года. В этом непростом сезоне за звание лучших борются картины, определившие тенденции... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:00

2023-01-27T08:00

2023-01-27T11:13

сергей мокрицкий

петр тодоровский

анна михалкова

оскар (премия)

культура

евгений стычкин

олег меньшиков

никита михалков

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. "Золотой орел" — главная российская кинонаграда, подведение итогов года. В этом непростом сезоне за звание лучших борются картины, определившие тенденции развития и задающие тренды для будущих проектов. О том, чем они интересны и каковы шансы на победу у номинантов, — в материале РИА Новости.Главные фаворитыЛидер по количеству номинаций (представлен в 12 категориях) — фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова. Лента с Константином Хабенским и Иваном Янковским рассказывает об историческом шахматном поединке Анатолия Карпова с Виктором Корчным.Кроме внушительной кассы (более 430 миллионов рублей в России и СНГ), у "Чемпиона" еще один козырь: продакшеном занималась "Студия ТриТэ" Никиты Михалкова. В прошлом году ее фильмы "Серебряные коньки", "Огонь", "Пара из будущего" получили десять статуэток.У эпического "Сердца пармы" десять номинаций. Эта картина побила рекорд первого "Аватара" в российском прокате по количеству недель в топе и собрала более 931 миллиона рублей в стране и СНГ.За нее среди прочих отвечал телеканал "Россия 1", у которого на счету тоже множество наград (за "Огонь", "Ивана Денисовича", "Конька-горбунка", "Седьмую симфонию").История про запретную любовь российского князя (Александр Кузнецов) и жрицы-ламии (Елена Ербакова) поражает битвами, интригами и волшебством. Экранизация одноименного романа Алексея Иванова получилась у Антона Мегердичева достойной преемницей "Игры престолов".Кстати, Мегердичев снял другой кассовый блокбастер — "Движение вверх", удостоенный шести "Золотых орлов". Вероятно, он знает, что нравится российской Академии.В главной категории, "Лучший игровой фильм", кроме вышеназванных также представлены "Однажды в пустыне" (фильм Андрея Кравчука о саперах, готовивших Пальмиру к проведению концерта) и "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого. У каждой ленты по семь номинаций.Попадание в номинанты "Первого Оскара" довольно символично. Российская Академия отметила фильм о том, как советская документалка о битве под Москвой получила американского "золотого рыцаря".Картина Мокрицкого — это кино о кино, о фронтовых кинооператорах, о том, как американский продюсер "Унесенных ветром" продвигал советский проект в Голливуде. И конечно, есть романтическая линия.Академики часто награждают ленты, основанные на реальных или личных историях. "Первый Оскар" как раз такой.Интересно, что во ВГИКе мастером Мокрицкого был Александр Гальперин, который во время войны снимал на фронте. В 1941-1942 годы на круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступали новые киноматериалы: бои на подступах к столице, разграбленные "Ясная Поляна" и музей Чайковского в Клину, сгоревшие деревни. "Плачьте, но снимайте!" — таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко.Темная лошадка в списке — "Здоровый человек" Петра Тодоровского. Главный герой после трагического события бросает жену и работу, чтобы заниматься волонтерством.Фильм только весной выйдет в российский прокат, но его уже отметили призами на ММКФ, международных фестивалях "Листопад" и "Сталкер". На "Золотом орле" у него шесть номинаций.Режиссера к этой работе подтолкнул неприятный случай. По словам Тодоровского, однажды ночью его разбудили крики о помощи, первым порывом было одеться и спуститься во двор.Независимо от того, получит фильм награды или нет, посмотреть его точно стоит. В российском прокате — с 2 марта.Костюмы, драмы и комедииАкадемия учла популярность онлайн-платформ и телесериалов. В номинантах — самые громкие и обсуждаемые премьеры: "Елизавета", "Алиби", "Нулевой пациент", "Исправление и наказание".Среди негласных ТВ-лидеров — костюмная драма "Елизавета" с Юлией Хлыниной в главной роли.За умение органично выглядеть в антуражах дворцов и в корсетах ее номинировали на "Золотого орла" в категории "Лучшая женская роль на телевидении". Наблюдать за дамами в роскошных платьях и статными офицерами Преображенского полка, а также интригами и правда было невероятно увлекательно.Каждого персонажа сериала одевали в собственной стилистике. Мастера вручную занимались отделкой, обшивали камнями, добавляли декор (бисер, бусы, блестки, рюши). Для царских особ и придворных заготовили около 600 костюмов.Конкурентки Хлыниной — Анна Михалкова в необычной комедии "Исправление и наказание" (актриса играет замначальника колонии, которая во всем старается видеть хорошее). И Ольга Сутулова — в уже отмеченной на фестивале "Пилот" криминальной драме "Алиби" (о предпринимателе, основавшем агентство по созданию подставных легенд для клиентов).Все эти проекты номинированы также в категории "Лучший телевизионный сериал".Борьба с самим собойОдна из интересных интриг — состязание за "Золотого орла" с самим собой.Так, Никита Ефремов заявлен как лучший актер в кино (за роль в "Здоровом человеке") и сериале (в "Нулевом пациенте").Этот телепроект посвящен первой вспышке ВИЧ в СССР в 1980-х. Основанный на реальных событиях, но частично измененный из уважения к их участникам, сериал показывает, как тогда относились к инфицированным.На звание лучшего актера онлайн-сериала также претендуют Олег Меньшиков (криминальная драма "Ваша честь") и Александр Горбатов (исторический детектив "Художник").У Анны Михалковой та же ситуация. Кроме "Исправления и наказания" (номинация "Лучшая женская роль на телевидении"), у нее еще есть "Алиса не может ждать" ("Лучшая актриса онлайн-сериала").Наталия Мещанинова сняла ленту, основанную на реальной истории о девушке, которая теряет зрение. Кроме того, там много личных для режиссера моментов.Михалкова сыграла деспотичную мать главной героини.Проект получил две награды на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".Лучшей актрисой онлайн-сериала также могут стать Светлана Иванова (историческая драма "Собор") и Анна Слю (постапокалиптический психологический триллер "Выжившие").Впрочем, отзывы публики и профессионалов индустрии не всегда совпадают с мнением российской Академии.Для отбора фильмов Академия кинематографических искусств и наук формирует экспертный совет. Интересно, что в этом году из 14 человек в нем всего две женщины.Определяют победителей за день до церемонии награждения, тайным голосованием академиков (их 390). Подсчитывает бюллетени независимая аудиторская компания. Пока ни одного казуса, как на "Оскаре-2017", не было.

https://ria.ru/20230126/kino-1847190019.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

сергей мокрицкий, петр тодоровский, анна михалкова, оскар (премия), евгений стычкин, олег меньшиков, никита михалков, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , золотой орел (премия)