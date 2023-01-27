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Кто получит российский "Оскар": "Сердце пармы" или "Чемпион мира" - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230127/kino-1847628655.html
Кто получит российский "Оскар": "Сердце пармы" или "Чемпион мира"
Кто получит российский "Оскар": "Сердце пармы" или "Чемпион мира" - РИА Новости, 27.01.2023
Кто получит российский "Оскар": "Сердце пармы" или "Чемпион мира"
"Золотой орел" — главная российская кинонаграда, подведение итогов года. В этом непростом сезоне за звание лучших борются картины, определившие тенденции... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:00
2023-01-27T11:13
сергей мокрицкий
петр тодоровский
анна михалкова
оскар (премия)
культура
евгений стычкин
олег меньшиков
никита михалков
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. "Золотой орел" — главная российская кинонаграда, подведение итогов года. В этом непростом сезоне за звание лучших борются картины, определившие тенденции развития и задающие тренды для будущих проектов. О том, чем они интересны и каковы шансы на победу у номинантов, — в материале РИА Новости.Главные фаворитыЛидер по количеству номинаций (представлен в 12 категориях) — фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова. Лента с Константином Хабенским и Иваном Янковским рассказывает об историческом шахматном поединке Анатолия Карпова с Виктором Корчным.Кроме внушительной кассы (более 430 миллионов рублей в России и СНГ), у "Чемпиона" еще один козырь: продакшеном занималась "Студия ТриТэ" Никиты Михалкова. В прошлом году ее фильмы "Серебряные коньки", "Огонь", "Пара из будущего" получили десять статуэток.У эпического "Сердца пармы" десять номинаций. Эта картина побила рекорд первого "Аватара" в российском прокате по количеству недель в топе и собрала более 931 миллиона рублей в стране и СНГ.За нее среди прочих отвечал телеканал "Россия 1", у которого на счету тоже множество наград (за "Огонь", "Ивана Денисовича", "Конька-горбунка", "Седьмую симфонию").История про запретную любовь российского князя (Александр Кузнецов) и жрицы-ламии (Елена Ербакова) поражает битвами, интригами и волшебством. Экранизация одноименного романа Алексея Иванова получилась у Антона Мегердичева достойной преемницей "Игры престолов".Кстати, Мегердичев снял другой кассовый блокбастер — "Движение вверх", удостоенный шести "Золотых орлов". Вероятно, он знает, что нравится российской Академии.В главной категории, "Лучший игровой фильм", кроме вышеназванных также представлены "Однажды в пустыне" (фильм Андрея Кравчука о саперах, готовивших Пальмиру к проведению концерта) и "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого. У каждой ленты по семь номинаций.Попадание в номинанты "Первого Оскара" довольно символично. Российская Академия отметила фильм о том, как советская документалка о битве под Москвой получила американского "золотого рыцаря".Картина Мокрицкого — это кино о кино, о фронтовых кинооператорах, о том, как американский продюсер "Унесенных ветром" продвигал советский проект в Голливуде. И конечно, есть романтическая линия.Академики часто награждают ленты, основанные на реальных или личных историях. "Первый Оскар" как раз такой.Интересно, что во ВГИКе мастером Мокрицкого был Александр Гальперин, который во время войны снимал на фронте. В 1941-1942 годы на круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступали новые киноматериалы: бои на подступах к столице, разграбленные "Ясная Поляна" и музей Чайковского в Клину, сгоревшие деревни. "Плачьте, но снимайте!" — таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко.Темная лошадка в списке — "Здоровый человек" Петра Тодоровского. Главный герой после трагического события бросает жену и работу, чтобы заниматься волонтерством.Фильм только весной выйдет в российский прокат, но его уже отметили призами на ММКФ, международных фестивалях "Листопад" и "Сталкер". На "Золотом орле" у него шесть номинаций.Режиссера к этой работе подтолкнул неприятный случай. По словам Тодоровского, однажды ночью его разбудили крики о помощи, первым порывом было одеться и спуститься во двор.Независимо от того, получит фильм награды или нет, посмотреть его точно стоит. В российском прокате — с 2 марта.Костюмы, драмы и комедииАкадемия учла популярность онлайн-платформ и телесериалов. В номинантах — самые громкие и обсуждаемые премьеры: "Елизавета", "Алиби", "Нулевой пациент", "Исправление и наказание".Среди негласных ТВ-лидеров — костюмная драма "Елизавета" с Юлией Хлыниной в главной роли.За умение органично выглядеть в антуражах дворцов и в корсетах ее номинировали на "Золотого орла" в категории "Лучшая женская роль на телевидении". Наблюдать за дамами в роскошных платьях и статными офицерами Преображенского полка, а также интригами и правда было невероятно увлекательно.Каждого персонажа сериала одевали в собственной стилистике. Мастера вручную занимались отделкой, обшивали камнями, добавляли декор (бисер, бусы, блестки, рюши). Для царских особ и придворных заготовили около 600 костюмов.Конкурентки Хлыниной — Анна Михалкова в необычной комедии "Исправление и наказание" (актриса играет замначальника колонии, которая во всем старается видеть хорошее). И Ольга Сутулова — в уже отмеченной на фестивале "Пилот" криминальной драме "Алиби" (о предпринимателе, основавшем агентство по созданию подставных легенд для клиентов).Все эти проекты номинированы также в категории "Лучший телевизионный сериал".Борьба с самим собойОдна из интересных интриг — состязание за "Золотого орла" с самим собой.Так, Никита Ефремов заявлен как лучший актер в кино (за роль в "Здоровом человеке") и сериале (в "Нулевом пациенте").Этот телепроект посвящен первой вспышке ВИЧ в СССР в 1980-х. Основанный на реальных событиях, но частично измененный из уважения к их участникам, сериал показывает, как тогда относились к инфицированным.На звание лучшего актера онлайн-сериала также претендуют Олег Меньшиков (криминальная драма "Ваша честь") и Александр Горбатов (исторический детектив "Художник").У Анны Михалковой та же ситуация. Кроме "Исправления и наказания" (номинация "Лучшая женская роль на телевидении"), у нее еще есть "Алиса не может ждать" ("Лучшая актриса онлайн-сериала").Наталия Мещанинова сняла ленту, основанную на реальной истории о девушке, которая теряет зрение. Кроме того, там много личных для режиссера моментов.Михалкова сыграла деспотичную мать главной героини.Проект получил две награды на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".Лучшей актрисой онлайн-сериала также могут стать Светлана Иванова (историческая драма "Собор") и Анна Слю (постапокалиптический психологический триллер "Выжившие").Впрочем, отзывы публики и профессионалов индустрии не всегда совпадают с мнением российской Академии.Для отбора фильмов Академия кинематографических искусств и наук формирует экспертный совет. Интересно, что в этом году из 14 человек в нем всего две женщины.Определяют победителей за день до церемонии награждения, тайным голосованием академиков (их 390). Подсчитывает бюллетени независимая аудиторская компания. Пока ни одного казуса, как на "Оскаре-2017", не было.
https://ria.ru/20230126/kino-1847190019.html
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Анна Нехаева
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сергей мокрицкий, петр тодоровский, анна михалкова, оскар (премия), евгений стычкин, олег меньшиков, никита михалков, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , золотой орел (премия)
Сергей Мокрицкий, Петр Тодоровский, Анна Михалкова, Оскар (премия), Культура, Евгений Стычкин, Олег Меньшиков, Никита Михалков, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Золотой Орел (премия)
08:00 27.01.2023 (обновлено: 11:13 27.01.2023)
 

Кто получит российский "Оскар": "Сердце пармы" или "Чемпион мира"

© Фото : Централ Партнершип Кадр из фильма "Чемпион мира"
Кадр из фильма Чемпион мира - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. "Золотой орел" — главная российская кинонаграда, подведение итогов года. В этом непростом сезоне за звание лучших борются картины, определившие тенденции развития и задающие тренды для будущих проектов. О том, чем они интересны и каковы шансы на победу у номинантов, — в материале РИА Новости.

Главные фавориты

Лидер по количеству номинаций (представлен в 12 категориях) — фильм "Чемпион мира" Алексея Сидорова. Лента с Константином Хабенским и Иваном Янковским рассказывает об историческом шахматном поединке Анатолия Карпова с Виктором Корчным.
Кроме внушительной кассы (более 430 миллионов рублей в России и СНГ), у "Чемпиона" еще один козырь: продакшеном занималась "Студия ТриТэ" Никиты Михалкова. В прошлом году ее фильмы "Серебряные коньки", "Огонь", "Пара из будущего" получили десять статуэток.
© Пресс-служба ММКФКадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
1 из 6
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Пресс-служба ММКФ
© "Централ Партнершип"

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
2 из 6

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
© "Централ Партнершип"

Фото из фильма "Серебряные коньки"

Кадр из фильма Серебряные коньки
3 из 6

Фото из фильма "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
© Студия Тритэ (2020)Кадр из фильма "Огонь"
Кадр из фильма Огонь
4 из 6
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Сергей Бурунов на премьере фильма "Пара из будущего"

Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
5 из 6

Сергей Бурунов на премьере фильма "Пара из будущего"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Премьера фильма "Пара из будущего" в Москве

Премьера фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
6 из 6

Премьера фильма "Пара из будущего" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 6
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© Пресс-служба ММКФ
2 из 6

Сцена из фильма "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
3 из 6

Фото из фильма "Серебряные коньки"

© "Централ Партнершип"
4 из 6
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
5 из 6

Сергей Бурунов на премьере фильма "Пара из будущего"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 6

Премьера фильма "Пара из будущего" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
У эпического "Сердца пармы" десять номинаций. Эта картина побила рекорд первого "Аватара" в российском прокате по количеству недель в топе и собрала более 931 миллиона рублей в стране и СНГ.
За нее среди прочих отвечал телеканал "Россия 1", у которого на счету тоже множество наград (за "Огонь", "Ивана Денисовича", "Конька-горбунка", "Седьмую симфонию").
История про запретную любовь российского князя (Александр Кузнецов) и жрицы-ламии (Елена Ербакова) поражает битвами, интригами и волшебством. Экранизация одноименного романа Алексея Иванова получилась у Антона Мегердичева достойной преемницей "Игры престолов".
© Star Media (2022)

Александр Кузнецов на съемках фильма "Сердце пармы"

На съемках фильма Сердце пармы
1 из 3

Александр Кузнецов на съемках фильма "Сердце пармы"

© Star Media (2022)
© Star Media (2022)

Елена Ербакова на съемках фильма "Сердце пармы"

На съемках фильма Сердце пармы
2 из 3

Елена Ербакова на съемках фильма "Сердце пармы"

© Star Media (2022)
© Star Media (2022)

Момент на съемках фильма "Сердце пармы"

На съемках фильма Сердце пармы
3 из 3

Момент на съемках фильма "Сердце пармы"

© Star Media (2022)
1 из 3

Александр Кузнецов на съемках фильма "Сердце пармы"

© Star Media (2022)
2 из 3

Елена Ербакова на съемках фильма "Сердце пармы"

© Star Media (2022)
3 из 3

Момент на съемках фильма "Сердце пармы"

© Star Media (2022)
Кстати, Мегердичев снял другой кассовый блокбастер — "Движение вверх", удостоенный шести "Золотых орлов". Вероятно, он знает, что нравится российской Академии.
В главной категории, "Лучший игровой фильм", кроме вышеназванных также представлены "Однажды в пустыне" (фильм Андрея Кравчука о саперах, готовивших Пальмиру к проведению концерта) и "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого. У каждой ленты по семь номинаций.
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Централ Партнершип
Кадр из фильма "Первый Оскар"
Попадание в номинанты "Первого Оскара" довольно символично. Российская Академия отметила фильм о том, как советская документалка о битве под Москвой получила американского "золотого рыцаря".
Картина Мокрицкого — это кино о кино, о фронтовых кинооператорах, о том, как американский продюсер "Унесенных ветром" продвигал советский проект в Голливуде. И конечно, есть романтическая линия.
Академики часто награждают ленты, основанные на реальных или личных историях. "Первый Оскар" как раз такой.
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
1 из 3
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Фото : Централ Партнершип
© Новые люди (2022)

Фрагмент из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
2 из 3

Фрагмент из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ Партнершип

Сцена из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
3 из 3

Сцена из фильма "Первый Оскар"

© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Фото : Централ Партнершип
2 из 3

Фрагмент из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
3 из 3

Сцена из фильма "Первый Оскар"

© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ Партнершип
Интересно, что во ВГИКе мастером Мокрицкого был Александр Гальперин, который во время войны снимал на фронте. В 1941-1942 годы на круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступали новые киноматериалы: бои на подступах к столице, разграбленные "Ясная Поляна" и музей Чайковского в Клину, сгоревшие деревни. "Плачьте, но снимайте!" — таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко.

"Я всегда с опаской относился к военным фильмам, но этот сценарий меня переубедил, — признавался исполнитель главной роли Тихон Жизневский. — Интересная история, про которую знает не так много людей. И я не знал. При подготовке смотрел киножурналы, хронику. Я обычно по другую сторону камеры. А тут нужно было подтянуть знания, минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы".

© Фото : "Каропрокат"На съемочной площадке фильма "Здоровый человек"
На съемочной площадке фильма Здоровый человек - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : "Каропрокат"
На съемочной площадке фильма "Здоровый человек"
Темная лошадка в списке — "Здоровый человек" Петра Тодоровского. Главный герой после трагического события бросает жену и работу, чтобы заниматься волонтерством.
Фильм только весной выйдет в российский прокат, но его уже отметили призами на ММКФ, международных фестивалях "Листопад" и "Сталкер". На "Золотом орле" у него шесть номинаций.
Режиссера к этой работе подтолкнул неприятный случай. По словам Тодоровского, однажды ночью его разбудили крики о помощи, первым порывом было одеться и спуститься во двор.
© "Каропрокат"Кадр из фильма "Здоровый человек"
Кадр из фильма Здоровый человек
1 из 3
Кадр из фильма "Здоровый человек"
© "Каропрокат"
© Фото : "Каропрокат"На съемочной площадке фильма "Здоровый человек"
На съемочной площадке фильма Здоровый человек
2 из 3
На съемочной площадке фильма "Здоровый человек"
© Фото : "Каропрокат"
© "Каропрокат"

Сцена из фильма "Здоровый человек"

Кадр из фильма Здоровый человек
3 из 3

Сцена из фильма "Здоровый человек"

© "Каропрокат"
1 из 3
Кадр из фильма "Здоровый человек"
© "Каропрокат"
2 из 3
На съемочной площадке фильма "Здоровый человек"
© Фото : "Каропрокат"
3 из 3

Сцена из фильма "Здоровый человек"

© "Каропрокат"

"Но потом стало лень. Да и опасно, того гляди зарежут. Я позвонил в полицию, а утром проснулся с чувством вины. Что же я за человек такой, что со мной не так? Звали на помощь, а я лег спать. Потом долго думал об этом, пока не понял, что это чувство — повод для фильма", — рассказывал он.

Независимо от того, получит фильм награды или нет, посмотреть его точно стоит. В российском прокате — с 2 марта.

Костюмы, драмы и комедии

Академия учла популярность онлайн-платформ и телесериалов. В номинантах — самые громкие и обсуждаемые премьеры: "Елизавета", "Алиби", "Нулевой пациент", "Исправление и наказание".
Среди негласных ТВ-лидеров — костюмная драма "Елизавета" с Юлией Хлыниной в главной роли.
За умение органично выглядеть в антуражах дворцов и в корсетах ее номинировали на "Золотого орла" в категории "Лучшая женская роль на телевидении". Наблюдать за дамами в роскошных платьях и статными офицерами Преображенского полка, а также интригами и правда было невероятно увлекательно.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Юлия Хлынина в сериале Елизавета
1 из 6
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Кадр из сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
2 из 6

Кадр из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Сцена из сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
3 из 6

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
4 из 6
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Фрагмент сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
5 из 6

Фрагмент сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Сцена из сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
6 из 6

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 6
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 6

Кадр из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 6

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
4 из 6
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
5 из 6

Фрагмент сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
6 из 6

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

"Мы учитывали все нюансы моды XVIII века, чтобы передать эпоху, — объясняла РИА Новости Хлынина. — Пришлось привыкать носить корсет и пышные юбки, правильно в них садиться. Обувь тогда была страшно неудобная: зауженные мысы, странная колодка. Но, несмотря на такие "обязывающие" костюмы, мне было важно сделать мою Елизавету живой, человечной, чтобы зрителю было интересно".

Каждого персонажа сериала одевали в собственной стилистике. Мастера вручную занимались отделкой, обшивали камнями, добавляли декор (бисер, бусы, блестки, рюши). Для царских особ и придворных заготовили около 600 костюмов.
Конкурентки Хлыниной — Анна Михалкова в необычной комедии "Исправление и наказание" (актриса играет замначальника колонии, которая во всем старается видеть хорошее). И Ольга Сутулова — в уже отмеченной на фестивале "Пилот" криминальной драме "Алиби" (о предпринимателе, основавшем агентство по созданию подставных легенд для клиентов).
Все эти проекты номинированы также в категории "Лучший телевизионный сериал".
© Good Story Media (2022)

Анна Михалкова в сериале "Исправление и наказание"

Кадр из сериала Исправление и наказание
1 из 6

Анна Михалкова в сериале "Исправление и наказание"

© Good Story Media (2022)
© Good Story Media (2022)Кадр из сериала "Исправление и наказание"
Кадр из сериала Исправление и наказание
2 из 6
Кадр из сериала "Исправление и наказание"
© Good Story Media (2022)
© Good Story Media (2022)

Сцена из сериала "Исправление и наказание"

Кадр из сериала Исправление и наказание
3 из 6

Сцена из сериала "Исправление и наказание"

© Good Story Media (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2018)

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин в сериале "Алиби"

Кадр из сериала Алиби
4 из 6

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин в сериале "Алиби"

© Продюсерская компания "Среда" (2018)
© Продюсерская компания "Среда" (2018)Кадр из сериала "Алиби"
Кадр из сериала Алиби
5 из 6
Кадр из сериала "Алиби"
© Продюсерская компания "Среда" (2018)
© Продюсерская компания "Среда" (2018)

Сцена из сериала "Алиби"

Кадр из сериала Алиби
6 из 6

Сцена из сериала "Алиби"

© Продюсерская компания "Среда" (2018)
1 из 6

Анна Михалкова в сериале "Исправление и наказание"

© Good Story Media (2022)
2 из 6
Кадр из сериала "Исправление и наказание"
© Good Story Media (2022)
3 из 6

Сцена из сериала "Исправление и наказание"

© Good Story Media (2022)
4 из 6

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин в сериале "Алиби"

© Продюсерская компания "Среда" (2018)
5 из 6
Кадр из сериала "Алиби"
© Продюсерская компания "Среда" (2018)
6 из 6

Сцена из сериала "Алиби"

© Продюсерская компания "Среда" (2018)

Борьба с самим собой

Одна из интересных интриг — состязание за "Золотого орла" с самим собой.
Так, Никита Ефремов заявлен как лучший актер в кино (за роль в "Здоровом человеке") и сериале (в "Нулевом пациенте").
Этот телепроект посвящен первой вспышке ВИЧ в СССР в 1980-х. Основанный на реальных событиях, но частично измененный из уважения к их участникам, сериал показывает, как тогда относились к инфицированным.
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Никита Ефремов в сериале "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
1 из 6

Никита Ефремов в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)Кадр из сериала "Нулевой пациент"
Кадр из сериала Нулевой пациент
2 из 6
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Сцена из сериала "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
3 из 6

Сцена из сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Фрагмент сериала "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
4 из 6

Фрагмент сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Игорь Гордин в сериале "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
5 из 6

Игорь Гордин в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Елизавета Шакира в сериале "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент
6 из 6

Елизавета Шакира в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
1 из 6

Никита Ефремов в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
2 из 6
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
3 из 6

Сцена из сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
4 из 6

Фрагмент сериала "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
5 из 6

Игорь Гордин в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
6 из 6

Елизавета Шакира в сериале "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)

"Это произвело на меня очень мощное впечатление — история огромной страны через судьбы людей, — пояснял Ефремов. — Мой персонаж — врач, который занимался той темой еще до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с сопротивлением системы, так и с неверием людей".

На звание лучшего актера онлайн-сериала также претендуют Олег Меньшиков (криминальная драма "Ваша честь") и Александр Горбатов (исторический детектив "Художник").
У Анны Михалковой та же ситуация. Кроме "Исправления и наказания" (номинация "Лучшая женская роль на телевидении"), у нее еще есть "Алиса не может ждать" ("Лучшая актриса онлайн-сериала").
© Киностудия КИТ (2021)Кадр из сериала "Алиса не может ждать"
Кадр из сериала Алиса не может ждать
© Киностудия КИТ (2021)
Кадр из сериала "Алиса не может ждать"
Наталия Мещанинова сняла ленту, основанную на реальной истории о девушке, которая теряет зрение. Кроме того, там много личных для режиссера моментов.
Михалкова сыграла деспотичную мать главной героини.
Проект получил две награды на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Алиса не может ждать"
Кадр из сериала Алиса не может ждать
1 из 6
Кадр из сериала "Алиса не может ждать"
© Онлайн-кинотеатр START
© Онлайн-кинотеатр START

Сцена из сериала "Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
2 из 6

Сцена из сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
© Онлайн-кинотеатр START

Момент из сериала "Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
3 из 6

Момент из сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
© Киностудия КИТ (2021)

Фрагмент сериала "Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
4 из 6

Фрагмент сериала "Алиса не может ждать"

© Киностудия КИТ (2021)
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Алиса не может ждать"
Кадр из сериала Алиса не может ждать
5 из 6
Кадр из сериала "Алиса не может ждать"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Онлайн-кинотеатр START

Сцена из сериала "Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
6 из 6

Сцена из сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
1 из 6
Кадр из сериала "Алиса не может ждать"
© Онлайн-кинотеатр START
2 из 6

Сцена из сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
3 из 6

Момент из сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
4 из 6

Фрагмент сериала "Алиса не может ждать"

© Киностудия КИТ (2021)
5 из 6
Кадр из сериала "Алиса не может ждать"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
6 из 6

Сцена из сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
Лучшей актрисой онлайн-сериала также могут стать Светлана Иванова (историческая драма "Собор") и Анна Слю (постапокалиптический психологический триллер "Выжившие").
Впрочем, отзывы публики и профессионалов индустрии не всегда совпадают с мнением российской Академии.
© Киностудия КИТ (2021)Кадр из сериала "Собор"
Кадр из сериала Собор
1 из 6
Кадр из сериала "Собор"
© Киностудия КИТ (2021)
© Киностудия КИТ (2021)

Сцена из сериала "Собор"

Кадр из сериала Собор
2 из 6

Сцена из сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
© Киностудия КИТ (2021)

Момент из сериала "Собор"

Кадр из сериала Собор
3 из 6

Момент из сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
© OKKO Studios (2021)Кадр из сериала "Выжившие"
Кадр из сериала Выжившие
4 из 6
Кадр из сериала "Выжившие"
© OKKO Studios (2021)
© OKKO Studios (2021)

Сцена из сериала "Выжившие"

Кадр из сериала Выжившие
5 из 6

Сцена из сериала "Выжившие"

© OKKO Studios (2021)
© OKKO Studios (2021)

Фрагмент сериала "Выжившие"

Кадр из сериала Выжившие
6 из 6

Фрагмент сериала "Выжившие"

© OKKO Studios (2021)
1 из 6
Кадр из сериала "Собор"
© Киностудия КИТ (2021)
2 из 6

Сцена из сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
3 из 6

Момент из сериала "Собор"

© Киностудия КИТ (2021)
4 из 6
Кадр из сериала "Выжившие"
© OKKO Studios (2021)
5 из 6

Сцена из сериала "Выжившие"

© OKKO Studios (2021)
6 из 6

Фрагмент сериала "Выжившие"

© OKKO Studios (2021)
Для отбора фильмов Академия кинематографических искусств и наук формирует экспертный совет. Интересно, что в этом году из 14 человек в нем всего две женщины.
Определяют победителей за день до церемонии награждения, тайным голосованием академиков (их 390). Подсчитывает бюллетени независимая аудиторская компания. Пока ни одного казуса, как на "Оскаре-2017", не было.
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
26 января, 08:00Культура
Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов
 
КультураСергей МокрицкийПетр ТодоровскийАнна МихалковаОскар (премия)Евгений СтычкинОлег МеньшиковНикита МихалковКино и сериалыЗнаменитостичто посмотретьЗолотой Орел (премия)
 
 
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