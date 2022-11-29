https://ria.ru/20221129/serdtseparmy-1834948335.html

"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате

"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате - РИА Новости, 29.11.2022

"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате

"Сердце пармы" продержалось на первой строчке в национальном прокате восемь недель и побило рекорд "Аватара", сообщает кинокомпания "Централ Партнершип". РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:03

2022-11-29T11:03

2022-11-29T11:03

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Сердце пармы" продержалось на первой строчке в национальном прокате восемь недель и побило рекорд "Аватара", сообщает кинокомпания "Централ Партнершип".Как рассказали в ЦПШ, культовая картина Джеймса Кэмерона лидировала по кассовым сборам в США семь уикендов подряд."По состоянию на 28 ноября сборы "Сердца Пармы" составляют более 871 миллиона рублей, что является лучшим результатом с февраля 2022 года. На данный момент фильм посмотрели 2,8 миллиона зрителей", — добавили в кинокомпании.Кинолента основана на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре сюжета — реальные исторические события второй половины XV века.

https://ria.ru/20221128/prokat-1834684987.html

москва

пермь

сша

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, москва, пермь, сша, централ партнершип, что посмотреть