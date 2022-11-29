Рейтинг@Mail.ru
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221129/serdtseparmy-1834948335.html
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате - РИА Новости, 29.11.2022
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате
"Сердце пармы" продержалось на первой строчке в национальном прокате восемь недель и побило рекорд "Аватара", сообщает кинокомпания "Централ Партнершип". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:03
2022-11-29T11:03
культура
новости культуры
кино и сериалы
джеймс кэмерон
москва
пермь
сша
централ партнершип
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821652895_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_3b09334806c59a80cf6ad660f635113e.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Сердце пармы" продержалось на первой строчке в национальном прокате восемь недель и побило рекорд "Аватара", сообщает кинокомпания "Централ Партнершип".Как рассказали в ЦПШ, культовая картина Джеймса Кэмерона лидировала по кассовым сборам в США семь уикендов подряд."По состоянию на 28 ноября сборы "Сердца Пармы" составляют более 871 миллиона рублей, что является лучшим результатом с февраля 2022 года. На данный момент фильм посмотрели 2,8 миллиона зрителей", — добавили в кинокомпании.Кинолента основана на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре сюжета — реальные исторические события второй половины XV века.
https://ria.ru/20221128/prokat-1834684987.html
москва
пермь
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821652895_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_1cd2d12f6f3173cb2a44aaf996beb4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, москва, пермь, сша, централ партнершип, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Кэмерон, Москва, Пермь, США, Централ Партнершип, что посмотреть
11:03 29.11.2022
 
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате

"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара", лидировав восемь недель в национальном прокате

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Сердце пармы" продержалось на первой строчке в национальном прокате восемь недель и побило рекорд "Аватара", сообщает кинокомпания "Централ Партнершип".
Как рассказали в ЦПШ, культовая картина Джеймса Кэмерона лидировала по кассовым сборам в США семь уикендов подряд.
"По состоянию на 28 ноября сборы "Сердца Пармы" составляют более 871 миллиона рублей, что является лучшим результатом с февраля 2022 года. На данный момент фильм посмотрели 2,8 миллиона зрителей", — добавили в кинокомпании.
Кинолента основана на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре сюжета — реальные исторические события второй половины XV века.
На съемках фильма Сердце пармы
28 ноября, 11:45Культура
Фильм "Сердце пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДжеймс КэмеронМоскваПермьСШАЦентрал Партнершипчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала