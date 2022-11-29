https://ria.ru/20221129/serdtseparmy-1834948335.html
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате - РИА Новости, 29.11.2022
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате
"Сердце пармы" продержалось на первой строчке в национальном прокате восемь недель и побило рекорд "Аватара", сообщает кинокомпания "Централ Партнершип". РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:03
2022-11-29T11:03
2022-11-29T11:03
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Сердце пармы" продержалось на первой строчке в национальном прокате восемь недель и побило рекорд "Аватара", сообщает кинокомпания "Централ Партнершип".Как рассказали в ЦПШ, культовая картина Джеймса Кэмерона лидировала по кассовым сборам в США семь уикендов подряд."По состоянию на 28 ноября сборы "Сердца Пармы" составляют более 871 миллиона рублей, что является лучшим результатом с февраля 2022 года. На данный момент фильм посмотрели 2,8 миллиона зрителей", — добавили в кинокомпании.Кинолента основана на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре сюжета — реальные исторические события второй половины XV века.
https://ria.ru/20221128/prokat-1834684987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джеймс кэмерон, москва, пермь, сша, централ партнершип, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джеймс Кэмерон, Москва, Пермь, США, Централ Партнершип, что посмотреть
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара" в прокате
"Сердце пармы" побило рекорд "Аватара", лидировав восемь недель в национальном прокате
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "Сердце пармы" продержалось на первой строчке в национальном прокате восемь недель и побило рекорд "Аватара", сообщает кинокомпания "Централ Партнершип".
Как рассказали в ЦПШ, культовая картина Джеймса Кэмерона лидировала по кассовым сборам в США семь уикендов подряд.
"По состоянию на 28 ноября сборы "Сердца Пармы" составляют более 871 миллиона рублей, что является лучшим результатом с февраля 2022 года. На данный момент фильм посмотрели 2,8 миллиона зрителей", — добавили в кинокомпании.
Кинолента основана на одноименном романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. В центре сюжета — реальные исторические события второй половины XV века.