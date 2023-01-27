https://ria.ru/20230127/kholokost-1847853343.html

Россию пригласили на мероприятие ООН в Женеве в память о жертвах холокоста

Россию пригласили на мероприятие ООН в Женеве в память о жертвах холокоста - РИА Новости, 27.01.2023

Россию пригласили на мероприятие ООН в Женеве в память о жертвах холокоста

ООН в Женеве пригласила все страны, включая Россию, принять участие в мероприятии, организованном в память о жертвах холокоста, заявила на брифинге руководитель РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:39

2023-01-27T13:39

2023-01-27T13:40

в мире

россия

польша

освенцим

сергей андреев (дипломат)

юнеско

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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. ООН в Женеве пригласила все страны, включая Россию, принять участие в мероприятии, организованном в память о жертвах холокоста, заявила на брифинге руководитель отдела коммуникаций организации Алессандра Велуччи. "Сотрудник по протокольным вопросам ООН направил вербальную ноту всем постоянным представительствам, аккредитованным при ООН в Женеве, включая упомянутое вами представительство (России – ред.)", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости, напоминающий о том, что Россия исключена из поминовения в Аушвице. Велуччи добавила, что также приглашаются все государства-члены, все неправительственные организации, а также журналисты и общественность. Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что его не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Годовщина освобождения Освенцима и концлагеря ежегодно отмечается 27 января. В предыдущие годы в программу мероприятия обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент коронавирусных ограничений. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847819259.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, польша, освенцим, сергей андреев (дипломат), юнеско