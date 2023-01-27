13:39 27.01.2023 (обновлено: 13:40 27.01.2023)
Россию пригласили на мероприятие ООН в Женеве в память о жертвах холокоста
ООН в Женеве пригласила представителей России на мероприятие в память о жертвах холокоста
Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. ООН в Женеве пригласила все страны, включая Россию, принять участие в мероприятии, организованном в память о жертвах холокоста, заявила на брифинге руководитель отдела коммуникаций организации Алессандра Велуччи.
"Сотрудник по протокольным вопросам ООН направил вербальную ноту всем постоянным представительствам, аккредитованным при ООН в Женеве, включая упомянутое вами представительство (России – ред.)", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости, напоминающий о том, что Россия исключена из поминовения в Аушвице.
Велуччи добавила, что также приглашаются все государства-члены, все неправительственные организации, а также журналисты и общественность.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что его не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Годовщина освобождения Освенцима и концлагеря ежегодно отмечается 27 января. В предыдущие годы в программу мероприятия обязательно включали выступления послов России и Израиля. В 2022 году этого не произошло, программа была значительно сокращена по причине действующих в Польше на тот момент коронавирусных ограничений.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.