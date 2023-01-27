https://ria.ru/20230127/kholokost-1847819259.html
Нидерланды не разрешили дипломатам из России почтить память жертв Холокоста
Нидерланды не разрешили дипломатам из России почтить память жертв Холокоста - РИА Новости, 27.01.2023
Нидерланды не разрешили дипломатам из России почтить память жертв Холокоста
Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста в Амстердаме, это решение является крайне политизированным, РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:14
2023-01-27T12:14
2023-01-27T12:14
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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста в Амстердаме, это решение является крайне политизированным, заявили в пятницу в посольстве России в Гааге. "Посольство РФ в Королевстве Нидерландов глубоко сожалеет о решении голландских властей воспрепятствовать участию представителей посольства в ежегодной церемонии в память о жертвах Холокоста, организуемой Нидерландским комитетом Освенцима 29 января в Амстердаме. Какими бы ни были оговорки о текущей политической ситуации, это решение является крайне политизированным", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях посольства. В дипмиссии отметили, что отказ российским дипломатам в участии в этом мероприятии полностью противоречит заявлениям голландской стороны о неизменной признательности Красной армии и народу Советского союза за освобождение Европы от фашизма. "Мы не раз говорили, что необходимо сохранять историческую память и не допускать переписывания итогов Второй мировой войны. К сожалению, этот случай в очередной раз наглядно подтвердил нашу правоту", - добавили в российском посольстве.
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847765474.html
https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, россия, холокост
В мире, Нидерланды, Россия, Холокост
Нидерланды не разрешили дипломатам из России почтить память жертв Холокоста
Нидерланды отказали посольству России в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста
ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста в Амстердаме, это решение является крайне политизированным, заявили в пятницу в посольстве России в Гааге.
"Посольство РФ в Королевстве Нидерландов глубоко сожалеет о решении голландских властей воспрепятствовать участию представителей посольства в ежегодной церемонии в память о жертвах Холокоста, организуемой Нидерландским комитетом Освенцима 29 января в Амстердаме. Какими бы ни были оговорки о текущей политической ситуации, это решение является крайне политизированным", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях посольства.
В дипмиссии отметили, что отказ российским дипломатам в участии в этом мероприятии полностью противоречит заявлениям голландской стороны о неизменной признательности Красной армии и народу Советского союза за освобождение Европы
от фашизма.
"Мы не раз говорили, что необходимо сохранять историческую память и не допускать переписывания итогов Второй мировой войны. К сожалению, этот случай в очередной раз наглядно подтвердил нашу правоту", - добавили в российском посольстве.