https://ria.ru/20230127/kholokost-1847819259.html

Нидерланды не разрешили дипломатам из России почтить память жертв Холокоста

Нидерланды не разрешили дипломатам из России почтить память жертв Холокоста - РИА Новости, 27.01.2023

Нидерланды не разрешили дипломатам из России почтить память жертв Холокоста

Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста в Амстердаме, это решение является крайне политизированным, РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:14

2023-01-27T12:14

2023-01-27T12:14

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россия

холокост

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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста в Амстердаме, это решение является крайне политизированным, заявили в пятницу в посольстве России в Гааге. "Посольство РФ в Королевстве Нидерландов глубоко сожалеет о решении голландских властей воспрепятствовать участию представителей посольства в ежегодной церемонии в память о жертвах Холокоста, организуемой Нидерландским комитетом Освенцима 29 января в Амстердаме. Какими бы ни были оговорки о текущей политической ситуации, это решение является крайне политизированным", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях посольства. В дипмиссии отметили, что отказ российским дипломатам в участии в этом мероприятии полностью противоречит заявлениям голландской стороны о неизменной признательности Красной армии и народу Советского союза за освобождение Европы от фашизма. "Мы не раз говорили, что необходимо сохранять историческую память и не допускать переписывания итогов Второй мировой войны. К сожалению, этот случай в очередной раз наглядно подтвердил нашу правоту", - добавили в российском посольстве.

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847765474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нидерланды, россия, холокост