https://ria.ru/20230127/kholokost-1847765474.html

Европа забыла уроки Холокоста, заявили в СПЧ

Европа забыла уроки Холокоста, заявили в СПЧ - РИА Новости, 27.01.2023

Европа забыла уроки Холокоста, заявили в СПЧ

Мир забыл уроки Холокоста, в Европе проявляется антисемитизм, в странах Балтии героизируют пособников "гитлеризма", на Украине проявляется нацизм, заявил РИА... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:45

2023-01-27T09:45

2023-01-27T09:45

александр брод

балтия

украина

европа

политика

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мир забыл уроки Холокоста, в Европе проявляется антисемитизм, в странах Балтии героизируют пособников "гитлеризма", на Украине проявляется нацизм, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств. "Холокост - геноцид евреев - трагическая страница всемирной истории, как и имевшие место в разные периоды геноцид армян, цыган, аборигенов Америки и других народов... К сожалению, мир забыл уроки Холокоста. На Украине берут на щит нацистские идеи, в странах Балтии героизируют пособников гитлеризма, оскверняется историческая память. В Европе, США наблюдается всплеск антисемитизма", - сказал Брод. По его словам, Холокост - это память и предупреждение, а знание о трагедии, её идеологах, исполнителях, о страданиях жертв порождает стремление к тому, чтобы подобные трагедии не повторялись. "Для этого необходимы и политическая воля, и мужество, и стремление к противостоянию идеологии ненависти, деятельности её приверженцев... Мир должен найти в себе силы очиститься от "коричневой чумы". В этом процессе большую роль должны сыграть деятели культуры, здравые политики и правозащитники", - подчеркнул Брод.

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html

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украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр брод, балтия, украина, европа, политика, совет по правам человека при президенте рф (спч)