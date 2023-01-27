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Европа забыла уроки Холокоста, заявили в СПЧ - РИА Новости, 27.01.2023
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Европа забыла уроки Холокоста, заявили в СПЧ
Европа забыла уроки Холокоста, заявили в СПЧ - РИА Новости, 27.01.2023
Европа забыла уроки Холокоста, заявили в СПЧ
Мир забыл уроки Холокоста, в Европе проявляется антисемитизм, в странах Балтии героизируют пособников "гитлеризма", на Украине проявляется нацизм, заявил РИА... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:45
2023-01-27T09:45
александр брод
балтия
украина
европа
политика
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мир забыл уроки Холокоста, в Европе проявляется антисемитизм, в странах Балтии героизируют пособников "гитлеризма", на Украине проявляется нацизм, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств. "Холокост - геноцид евреев - трагическая страница всемирной истории, как и имевшие место в разные периоды геноцид армян, цыган, аборигенов Америки и других народов... К сожалению, мир забыл уроки Холокоста. На Украине берут на щит нацистские идеи, в странах Балтии героизируют пособников гитлеризма, оскверняется историческая память. В Европе, США наблюдается всплеск антисемитизма", - сказал Брод. По его словам, Холокост - это память и предупреждение, а знание о трагедии, её идеологах, исполнителях, о страданиях жертв порождает стремление к тому, чтобы подобные трагедии не повторялись. "Для этого необходимы и политическая воля, и мужество, и стремление к противостоянию идеологии ненависти, деятельности её приверженцев... Мир должен найти в себе силы очиститься от "коричневой чумы". В этом процессе большую роль должны сыграть деятели культуры, здравые политики и правозащитники", - подчеркнул Брод.
https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html
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александр брод, балтия, украина, европа, политика, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Александр Брод, Балтия, Украина, Европа, Политика, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
09:45 27.01.2023
 
Европа забыла уроки Холокоста, заявили в СПЧ

Член СПЧ Брод: Европа забыла уроки Холокоста и проявляет антисемитизм

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРуины бараков на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
Руины бараков на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Руины бараков на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мир забыл уроки Холокоста, в Европе проявляется антисемитизм, в странах Балтии героизируют пособников "гитлеризма", на Украине проявляется нацизм, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств.
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00
"Это нельзя забыть". Что увидели освободители Освенцима
"Холокост - геноцид евреев - трагическая страница всемирной истории, как и имевшие место в разные периоды геноцид армян, цыган, аборигенов Америки и других народов... К сожалению, мир забыл уроки Холокоста. На Украине берут на щит нацистские идеи, в странах Балтии героизируют пособников гитлеризма, оскверняется историческая память. В Европе, США наблюдается всплеск антисемитизма", - сказал Брод.
По его словам, Холокост - это память и предупреждение, а знание о трагедии, её идеологах, исполнителях, о страданиях жертв порождает стремление к тому, чтобы подобные трагедии не повторялись.
"Для этого необходимы и политическая воля, и мужество, и стремление к противостоянию идеологии ненависти, деятельности её приверженцев... Мир должен найти в себе силы очиститься от "коричневой чумы". В этом процессе большую роль должны сыграть деятели культуры, здравые политики и правозащитники", - подчеркнул Брод.
Посетитель во время осмотра экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 02:07
Международный день памяти жертв Холокоста
 
Александр БродБалтияУкраинаЕвропаПолитикаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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