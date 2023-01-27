https://ria.ru/20230127/khab-1847851665.html

Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба

Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба - РИА Новости, 27.01.2023

Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба

Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:37

2023-01-27T13:37

2023-01-27T13:37

экономика

россия

европа

александр новак

турция

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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан."В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", - приводит слова Донмеза турецкая газета Star.

https://ria.ru/20230126/liviya-1847644794.html

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европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, европа, александр новак, турция