https://ria.ru/20230127/khab-1847851665.html
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба - РИА Новости, 27.01.2023
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:37
2023-01-27T13:37
2023-01-27T13:37
экономика
россия
европа
александр новак
турция
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан."В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", - приводит слова Донмеза турецкая газета Star.
https://ria.ru/20230126/liviya-1847644794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, александр новак, турция
Экономика, Россия, Европа, Александр Новак, Турция
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного Россией газового хаба