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Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба - РИА Новости, 27.01.2023
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Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба - РИА Новости, 27.01.2023
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:37
2023-01-27T13:37
экономика
россия
европа
александр новак
турция
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан."В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", - приводит слова Донмеза турецкая газета Star.
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экономика, россия, европа, александр новак, турция
Экономика, Россия, Европа, Александр Новак, Турция
13:37 27.01.2023
 
Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба

Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного Россией газового хаба

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция надеется в течение года начать эксплуатацию предложенного РФ проекта газового хаба, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
"В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", - приводит слова Донмеза турецкая газета Star.
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ЭкономикаРоссияЕвропаАлександр НовакТурция
 
 
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