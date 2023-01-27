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В южной части Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023
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В южной части Израиля объявили воздушную тревогу
В южной части Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023
В южной части Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в южной части Израиля, заявила армия обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T01:19
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в мире
израиль
армия обороны израиля
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южной части Израиля, заявила армия обороны страны (ЦАХАЛ). "Звуки сирены звучат в южной части Израиля", - говорится в заявлении армии обороны страны в Twitter.Как сообщают военные, по южным районам Израиля были выпущены две ракеты из сектора Газа. Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол".Ракетный обстрел произошел после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев.
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в мире, израиль, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля
01:19 27.01.2023 (обновлено: 01:39 27.01.2023)
 
В южной части Израиля объявили воздушную тревогу

Армия обороны Израиля: в южной части страны объявлена воздушная тревога

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южной части Израиля, заявила армия обороны страны (ЦАХАЛ).
"Звуки сирены звучат в южной части Израиля", - говорится в заявлении армии обороны страны в Twitter.
Как сообщают военные, по южным районам Израиля были выпущены две ракеты из сектора Газа. Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Ракетный обстрел произошел после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев.
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