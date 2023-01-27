https://ria.ru/20230127/izrail-1847739213.html
В южной части Израиля объявили воздушную тревогу
В южной части Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2023
В южной части Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в южной части Израиля, заявила армия обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T01:19
2023-01-27T01:19
2023-01-27T01:39
в мире
израиль
армия обороны израиля
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южной части Израиля, заявила армия обороны страны (ЦАХАЛ). "Звуки сирены звучат в южной части Израиля", - говорится в заявлении армии обороны страны в Twitter.Как сообщают военные, по южным районам Израиля были выпущены две ракеты из сектора Газа. Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол".Ракетный обстрел произошел после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев.
https://ria.ru/20230123/himars-1846917925.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля
01:19 27.01.2023 (обновлено: 01:39 27.01.2023)
В южной части Израиля объявили воздушную тревогу
Армия обороны Израиля: в южной части страны объявлена воздушная тревога
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южной части Израиля, заявила армия обороны страны (ЦАХАЛ).
"Звуки сирены звучат в южной части Израиля", - говорится в заявлении армии обороны страны в Twitter.
Как сообщают военные, по южным районам Израиля были выпущены две ракеты из сектора Газа. Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Ракетный обстрел произошел после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев.