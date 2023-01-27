19:17 27.01.2023 (обновлено: 22:04 27.01.2023)
Министр обороны ФРГ исключил поставку истребителей Украине
Министр обороны Германии Писториус исключил поставку Украине истребителей
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. О поставке истребителей Киеву не может быть и речи, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Я думаю, что об этом не может быть и речи", - сказал министр в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung на просьбу прокомментировать желание украинской стороны получить истребители.
Писториус пояснил, что "истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь". "В противном случае мы бы пошли на такой шаг, от которого я бы сейчас очень предостерегал бы", - добавил министр обороны.
При этом, по его словам, поставки танков Leopard Киеву не сделает ФРГ стороной конфликта. "Мы не нарушаем границы Российской Федерации", - пояснил Писториус, подчеркнув, что его страна также не является активной стороной конфликта. "Это так и останется", - подчеркнул глава минобороны.
Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.