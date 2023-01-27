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Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов - РИА Новости, 27.01.2023
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Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов
Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов - РИА Новости, 27.01.2023
Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад игнорирует уроки Второй мировой войны в угоду сиюминутным интересам. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:06
2023-01-27T13:06
в мире
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад игнорирует уроки Второй мировой войны в угоду сиюминутным интересам. "На Западе исторические уроки Второй мировой войны сегодня все чаще игнорируются в погоне за эфемерными сиюминутными интересами, сформулированными в тесных рамках примитивной, давно изжившей себя логики "сдерживания России". Ничто так красноречиво не выдает глубочайший кризис западной внешнеполитической мысли, как попытки замалчивания решающего вклада СССР в Победу 1945 года, нацеленные в конечном счете на пересмотр итогов самой кровавой войны в истории человечества", - заявил Грызлов в обращении по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Оно опубликовано на сайте российской дипмиссии в Минске. По словам посла, "словно забыв о решениях Нюрнбергского трибунала и уставе ООН, западные страны активно финансируют и вооружают идеологических наследников нацистов на Украине, тем самым поддерживая политику геноцида, которую киевский режим ведет против населения Донбасса". Дипломат отметил, что для оправдания этих действий в ход идут антироссийские лозунги, грубая манипуляция общественным сознанием и пропаганда. Грызлов подчеркнул, что для жителей России такие памятные даты, как годовщина снятия блокады Ленинграда, "никогда не будут проходными, а сказанные в этот день слова – дежурными и "политически целесообразными". "В этой искренности и живой, нестираемой памяти о подвиге наших предков, совершенном ради будущих поколений, заключена наша сила", - добавил он.
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847825012.html
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в мире, россия, ленинград, белоруссия, борис грызлов, оон
В мире, Россия, Ленинград, Белоруссия, Борис Грызлов, ООН
13:06 27.01.2023
 
Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов

Дипломат Борис Грызлов: Запад игнорирует уроки Второй мировой ради сиюминутных интересов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПосол России в Белоруссии Борис Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад игнорирует уроки Второй мировой войны в угоду сиюминутным интересам.
"На Западе исторические уроки Второй мировой войны сегодня все чаще игнорируются в погоне за эфемерными сиюминутными интересами, сформулированными в тесных рамках примитивной, давно изжившей себя логики "сдерживания России". Ничто так красноречиво не выдает глубочайший кризис западной внешнеполитической мысли, как попытки замалчивания решающего вклада СССР в Победу 1945 года, нацеленные в конечном счете на пересмотр итогов самой кровавой войны в истории человечества", - заявил Грызлов в обращении по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Оно опубликовано на сайте российской дипмиссии в Минске.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 12:26Специальная военная операция на Украине
Преступления на Украине говорят, что уроки истории забыты, заявил Путин
По словам посла, "словно забыв о решениях Нюрнбергского трибунала и уставе ООН, западные страны активно финансируют и вооружают идеологических наследников нацистов на Украине, тем самым поддерживая политику геноцида, которую киевский режим ведет против населения Донбасса". Дипломат отметил, что для оправдания этих действий в ход идут антироссийские лозунги, грубая манипуляция общественным сознанием и пропаганда.
Грызлов подчеркнул, что для жителей России такие памятные даты, как годовщина снятия блокады Ленинграда, "никогда не будут проходными, а сказанные в этот день слова – дежурными и "политически целесообразными". "В этой искренности и живой, нестираемой памяти о подвиге наших предков, совершенном ради будущих поколений, заключена наша сила", - добавил он.
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября 2021, 08:37
Жестокий урок истории: Международный день памяти жертв фашизмаЕжегодно каждое второе воскресенье сентября мир отмечает Международный день памяти жертв фашизма.
 
В миреРоссияЛенинградБелоруссияБорис ГрызловООН
 
 
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