Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов
Дипломат Борис Грызлов: Запад игнорирует уроки Второй мировой ради сиюминутных интересов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад игнорирует уроки Второй мировой войны в угоду сиюминутным интересам.
"На Западе исторические уроки Второй мировой войны сегодня все чаще игнорируются в погоне за эфемерными сиюминутными интересами, сформулированными в тесных рамках примитивной, давно изжившей себя логики "сдерживания России". Ничто так красноречиво не выдает глубочайший кризис западной внешнеполитической мысли, как попытки замалчивания решающего вклада СССР в Победу 1945 года, нацеленные в конечном счете на пересмотр итогов самой кровавой войны в истории человечества", - заявил Грызлов в обращении по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Оно опубликовано на сайте российской дипмиссии в Минске.
По словам посла, "словно забыв о решениях Нюрнбергского трибунала и уставе ООН, западные страны активно финансируют и вооружают идеологических наследников нацистов на Украине, тем самым поддерживая политику геноцида, которую киевский режим ведет против населения Донбасса". Дипломат отметил, что для оправдания этих действий в ход идут антироссийские лозунги, грубая манипуляция общественным сознанием и пропаганда.
Грызлов подчеркнул, что для жителей России такие памятные даты, как годовщина снятия блокады Ленинграда, "никогда не будут проходными, а сказанные в этот день слова – дежурными и "политически целесообразными". "В этой искренности и живой, нестираемой памяти о подвиге наших предков, совершенном ради будущих поколений, заключена наша сила", - добавил он.