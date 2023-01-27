https://ria.ru/20230127/istoriya-1847837186.html

Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов

Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов - РИА Новости, 27.01.2023

Запад игнорирует уроки истории ради сиюминутных интересов, заявил Грызлов

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад игнорирует уроки Второй мировой войны в угоду сиюминутным интересам. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:06

2023-01-27T13:06

2023-01-27T13:06

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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад игнорирует уроки Второй мировой войны в угоду сиюминутным интересам. "На Западе исторические уроки Второй мировой войны сегодня все чаще игнорируются в погоне за эфемерными сиюминутными интересами, сформулированными в тесных рамках примитивной, давно изжившей себя логики "сдерживания России". Ничто так красноречиво не выдает глубочайший кризис западной внешнеполитической мысли, как попытки замалчивания решающего вклада СССР в Победу 1945 года, нацеленные в конечном счете на пересмотр итогов самой кровавой войны в истории человечества", - заявил Грызлов в обращении по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Оно опубликовано на сайте российской дипмиссии в Минске. По словам посла, "словно забыв о решениях Нюрнбергского трибунала и уставе ООН, западные страны активно финансируют и вооружают идеологических наследников нацистов на Украине, тем самым поддерживая политику геноцида, которую киевский режим ведет против населения Донбасса". Дипломат отметил, что для оправдания этих действий в ход идут антироссийские лозунги, грубая манипуляция общественным сознанием и пропаганда. Грызлов подчеркнул, что для жителей России такие памятные даты, как годовщина снятия блокады Ленинграда, "никогда не будут проходными, а сказанные в этот день слова – дежурными и "политически целесообразными". "В этой искренности и живой, нестираемой памяти о подвиге наших предков, совершенном ради будущих поколений, заключена наша сила", - добавил он.

https://ria.ru/20230127/ukraina-1847825012.html

https://ria.ru/20210912/fashizm-1749721164.html

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Дарья Буймова

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