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Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана - РИА Новости, 27.01.2023
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Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана
Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана - РИА Новости, 27.01.2023
Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана
Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил соответствующим органам власти провести расследование по делу о вооруженном нападении на азербайджанское посольство в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:28
2023-01-27T16:47
в мире
иран
азербайджан
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил соответствующим органам власти провести расследование по делу о вооруженном нападении на азербайджанское посольство в Тегеране, передает агентство ISNA. "Сразу же после получения печальной новости (о нападении на посольство – ред.) президент распорядился провести всестороннее расследование, выразил соболезнования и сочувствие правительству, народу и родным погибшего дипломата и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что он пытался освободить свою жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвёртом этаже посольства.
https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847810936.html
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в мире, иран, азербайджан
В мире, Иран, Азербайджан
16:28 27.01.2023 (обновлено: 16:47 27.01.2023)
 
Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Президент Ирана Раиси поручил расследовать дело о нападении на азербайджанское посольство

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Кадр c камеры видеонаблюдения
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил соответствующим органам власти провести расследование по делу о вооруженном нападении на азербайджанское посольство в Тегеране, передает агентство ISNA.
"Сразу же после получения печальной новости (о нападении на посольство – ред.) президент распорядился провести всестороннее расследование, выразил соболезнования и сочувствие правительству, народу и родным погибшего дипломата и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что он пытался освободить свою жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвёртом этаже посольства.
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