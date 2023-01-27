https://ria.ru/20230127/iran-1847940271.html

Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана - РИА Новости, 27.01.2023

Президент Ирана поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил соответствующим органам власти провести расследование по делу о вооруженном нападении на азербайджанское посольство в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:28

2023-01-27T16:28

2023-01-27T16:47

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил соответствующим органам власти провести расследование по делу о вооруженном нападении на азербайджанское посольство в Тегеране, передает агентство ISNA. "Сразу же после получения печальной новости (о нападении на посольство – ред.) президент распорядился провести всестороннее расследование, выразил соболезнования и сочувствие правительству, народу и родным погибшего дипломата и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что он пытался освободить свою жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвёртом этаже посольства.

https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847810936.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, азербайджан