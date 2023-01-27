https://ria.ru/20230127/iran-1847767359.html
При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны
При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны - РИА Новости, 27.01.2023
При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны
В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:59
2023-01-27T09:59
2023-01-27T12:31
в мире
азербайджан
иран
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БАКУ, 27 янв - РИА Новости. В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого предательского нападения", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, иран
В мире, Азербайджан, Иран
09:59 27.01.2023 (обновлено: 12:31 27.01.2023)
При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны
При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб человек, задержан один нападавший
БАКУ, 27 янв - РИА Новости. В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого предательского нападения", - говорится в сообщении.