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При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны - РИА Новости, 27.01.2023
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При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны
При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны - РИА Новости, 27.01.2023
При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны
В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:59
2023-01-27T12:31
в мире
азербайджан
иран
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БАКУ, 27 янв - РИА Новости. В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого предательского нападения", - говорится в сообщении.
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в мире, азербайджан, иран
В мире, Азербайджан, Иран
09:59 27.01.2023 (обновлено: 12:31 27.01.2023)
 
При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны

При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб человек, задержан один нападавший

© AFP 2023Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране
Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023
Полиция возле посольства Азербайджана в Тегеране
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 янв - РИА Новости. В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого предательского нападения", - говорится в сообщении.
 
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