https://ria.ru/20230127/iran-1847767359.html

При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны

При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны - РИА Новости, 27.01.2023

При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны

В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:59

2023-01-27T09:59

2023-01-27T12:31

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БАКУ, 27 янв - РИА Новости. В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране погиб один, ранено два человека, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого предательского нападения", - говорится в сообщении.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, иран