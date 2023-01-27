https://ria.ru/20230127/investoproekty-1847766395.html
Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов в сфере транспорта
Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов в сфере транспорта - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов в сфере транспорта
Президент России Владимир Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:55
2023-01-27T09:55
2023-01-27T10:11
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного транспорта, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений утвердить паспорта инвестиционных проектов, которые софинансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых по ставке не выше 1,5 процента годовых, и предусматривают обновление парка гражданских воздушных судов, строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях", - следует из поручения.Срок исполнения поручения - 15 февраля 2023 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Материал дополняется
09:55 27.01.2023 (обновлено: 10:11 27.01.2023)
Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов в сфере транспорта
Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов в сфере обновления парка самолетов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного транспорта, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений утвердить паспорта инвестиционных проектов, которые софинансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых по ставке не выше 1,5 процента годовых, и предусматривают обновление парка гражданских воздушных судов, строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях", - следует из поручения.
Срок исполнения поручения - 15 февраля 2023 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин
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