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Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете
Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете - РИА Новости, 27.01.2023
Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства, компании и регуляторы установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:52
2023-01-27T19:52
2023-01-27T19:52
в мире
антониу гутерреш
интернет
оон
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ООН, 27 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства, компании и регуляторы установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете. "Сегодня я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме, - к регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи", - сказал Гутерреш, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста. "Я также призывал к принятию кодекса поведения для обеспечения целостности публичной информации - чтобы люди могли делать выбор, основываясь на фактах, а не на выдумках. У всех нас своя роль. Мы не можем позволить старой ненависти найти новые выходы на цифровые площадки", - добавил он. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, интернет, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Интернет, ООН
Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете
Генсек ООН Гутерреш призвал к ограничениям в интернете для сдерживания ненависти и лжи
ООН, 27 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства, компании и регуляторы установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете.
"Сегодня я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме, - к регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи", - сказал Гутерреш, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.
"Я также призывал к принятию кодекса поведения для обеспечения целостности публичной информации - чтобы люди могли делать выбор, основываясь на фактах, а не на выдумках. У всех нас своя роль. Мы не можем позволить старой ненависти найти новые выходы на цифровые площадки", - добавил он.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим
). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев.