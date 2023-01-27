Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/internet-1848008907.html
Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете
Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете - РИА Новости, 27.01.2023
Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства, компании и регуляторы установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:52
2023-01-27T19:52
в мире
антониу гутерреш
интернет
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_161c76a5b17ea15ddb75f29a281afc23.jpg
ООН, 27 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства, компании и регуляторы установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете. "Сегодня я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме, - к регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи", - сказал Гутерреш, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста. "Я также призывал к принятию кодекса поведения для обеспечения целостности публичной информации - чтобы люди могли делать выбор, основываясь на фактах, а не на выдумках. У всех нас своя роль. Мы не можем позволить старой ненависти найти новые выходы на цифровые площадки", - добавил он. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев.
https://ria.ru/20230118/youtube-1845792014.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230121/borrel-1846448827.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732071751_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acdef374b743e30d9784b32eecfd46c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антониу гутерреш, интернет, оон
В мире, Антониу Гутерреш, Интернет, ООН
19:52 27.01.2023
 
Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете

Генсек ООН Гутерреш призвал к ограничениям в интернете для сдерживания ненависти и лжи

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства, компании и регуляторы установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете.
"Сегодня я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме, - к регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи", - сказал Гутерреш, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 17:25
Член СПЧ допустил возможность отключения YouTube в России
"Я также призывал к принятию кодекса поведения для обеспечения целостности публичной информации - чтобы люди могли делать выбор, основываясь на фактах, а не на выдумках. У всех нас своя роль. Мы не можем позволить старой ненависти найти новые выходы на цифровые площадки", - добавил он.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 12:49В мире
"Сказал правду". В Сети оценили признание Борреля о России
 
В миреАнтониу ГутеррешИнтернетООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала