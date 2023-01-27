https://ria.ru/20230127/internet-1848008907.html

Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете

Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете - РИА Новости, 27.01.2023

Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства, компании и регуляторы установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:52

2023-01-27T19:52

2023-01-27T19:52

в мире

антониу гутерреш

интернет

оон

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ООН, 27 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства, компании и регуляторы установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете. "Сегодня я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме, - к регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи", - сказал Гутерреш, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста. "Я также призывал к принятию кодекса поведения для обеспечения целостности публичной информации - чтобы люди могли делать выбор, основываясь на фактах, а не на выдумках. У всех нас своя роль. Мы не можем позволить старой ненависти найти новые выходы на цифровые площадки", - добавил он. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, антониу гутерреш, интернет, оон