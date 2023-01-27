https://ria.ru/20230127/inoagent-1848033706.html
Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов
Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов - РИА Новости, 27.01.2023
Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии - верховного ламу Калмыкии РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:06
2023-01-27T23:06
2023-01-27T23:14
религия
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии - верховного ламу Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков)*. Как сообщается на сайте Минюста, Омбадыков* "высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Проживает за пределами Российской Федерации". Источник в окружении ламы сообщил РИА Новости, что Омбадыков* "ещё не в курсе этого, потому что находится в поездке".* Признан физлицом-иноагентом.
https://ria.ru/20230127/inoagenty-1848021345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Религия, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
23:06 27.01.2023 (обновлено: 23:14 27.01.2023)
Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов
Минюст включил в реестр почетного представителя Далай-ламы в России Эрдни Омбадыкова