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Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов - РИА Новости, 27.01.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230127/inoagent-1848033706.html
Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов
Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов - РИА Новости, 27.01.2023
Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии - верховного ламу Калмыкии РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:06
2023-01-27T23:14
религия
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии - верховного ламу Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков)*. Как сообщается на сайте Минюста, Омбадыков* "высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Проживает за пределами Российской Федерации". Источник в окружении ламы сообщил РИА Новости, что Омбадыков* "ещё не в курсе этого, потому что находится в поездке".* Признан физлицом-иноагентом.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Религия, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
23:06 27.01.2023 (обновлено: 23:14 27.01.2023)
 
Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов

Минюст включил в реестр почетного представителя Далай-ламы в России Эрдни Омбадыкова

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии - верховного ламу Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков)*.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Э.Б Омбадыков*", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте Минюста, Омбадыков* "высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Проживает за пределами Российской Федерации".
Источник в окружении ламы сообщил РИА Новости, что Омбадыков* "ещё не в курсе этого, потому что находится в поездке".
* Признан физлицом-иноагентом.
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин* - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина*
 
РелигияРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагенты
 
 
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