https://ria.ru/20230127/inoagent-1848033706.html

Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов

Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов - РИА Новости, 27.01.2023

Представителя Далай-ламы в России включили в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии - верховного ламу Калмыкии РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T23:06

2023-01-27T23:06

2023-01-27T23:14

религия

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов почетного представителя Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии - верховного ламу Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков)*. Как сообщается на сайте Минюста, Омбадыков* "высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Проживает за пределами Российской Федерации". Источник в окружении ламы сообщил РИА Новости, что Омбадыков* "ещё не в курсе этого, потому что находится в поездке".* Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20230127/inoagenty-1848021345.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты