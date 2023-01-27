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Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/infrastruktura-1848034961.html
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 27.01.2023
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Назначенный Киевом секретарь горсовета подконтрольного Украине Запорожья Анатолий Куртев заявил о поражении нескольких объектов инфраструктуры города, на одном... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:31
2023-01-27T23:31
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
запорожье
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом секретарь горсовета подконтрольного Украине Запорожья Анатолий Куртев заявил о поражении нескольких объектов инфраструктуры города, на одном из них пожар. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному Киеву Запорожье. По словам Куртева, по предварительной информации, в городе поражены несколько объектов инфраструктуры. "На территории одного из них возник пожар", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее воздушная тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины и части Кировоградской области. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230127/zaporozhe-1847766828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, в мире, украина, запорожье, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины
23:31 27.01.2023
 
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Киевские власти Запорожья заявили о поражении нескольких объектов инфраструктуры в городе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом секретарь горсовета подконтрольного Украине Запорожья Анатолий Куртев заявил о поражении нескольких объектов инфраструктуры города, на одном из них пожар.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному Киеву Запорожье.
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 09:57Специальная военная операция на Украине
Российская армия ведет разведку боем в Запорожской области
По словам Куртева, по предварительной информации, в городе поражены несколько объектов инфраструктуры. "На территории одного из них возник пожар", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее воздушная тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины и части Кировоградской области.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаЗапорожьеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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