https://ria.ru/20230127/infrastruktura-1848034961.html
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 27.01.2023
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Назначенный Киевом секретарь горсовета подконтрольного Украине Запорожья Анатолий Куртев заявил о поражении нескольких объектов инфраструктуры города, на одном... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:31
2023-01-27T23:31
2023-01-27T23:31
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом секретарь горсовета подконтрольного Украине Запорожья Анатолий Куртев заявил о поражении нескольких объектов инфраструктуры города, на одном из них пожар. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и подконтрольному Киеву Запорожье. По словам Куртева, по предварительной информации, в городе поражены несколько объектов инфраструктуры. "На территории одного из них возник пожар", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее воздушная тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины и части Кировоградской области. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230127/zaporozhe-1847766828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, запорожье, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Киевские власти Запорожья заявили о поражении нескольких объектов инфраструктуры в городе