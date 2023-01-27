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Суд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления ГУМВД
Суд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления ГУМВД - РИА Новости, 27.01.2023
Суд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления ГУМВД
Мосгорсуд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:24
2023-01-27T14:24
2023-01-27T14:28
происшествия
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московский городской суд
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова, обвиняемых в незаконной выдаче разрешений на ввоз трудовых мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд отменил определение об изменении меры пресечения на домашний арест и отправил дело на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что всех фигурантов снова взяли под стражу в зале суда. Также по делу проходят предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и грозит до семи лет заключения.Басманный суд Москвы поместил под стражу Фокина и остальных трех фигурантов 24 ноября, а 19 января, рассматривая ходатайство следствия о продлении ареста, изменил всем четверым меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, в 2021 году Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Получили ли что-то Фокин и Тахтаулов что-то взамен, неясно.
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происшествия, россия, московский городской суд, москва
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Москва
14:24 27.01.2023 (обновлено: 14:28 27.01.2023)
Суд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления ГУМВД
Суд вернул в СИЗО действующего и бывшего замглавы управления ГУМВД Фокина и Тахтаулова
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мосгорсуд вернул в СИЗО действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова, обвиняемых в незаконной выдаче разрешений на ввоз трудовых мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отменил определение об изменении меры пресечения на домашний арест и отправил дело на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что всех фигурантов снова взяли под стражу в зале суда. Также по делу проходят предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 322.1 УК РФ
(организация незаконной миграции) и грозит до семи лет заключения.
Басманный суд Москвы
поместил под стражу Фокина и остальных трех фигурантов 24 ноября, а 19 января, рассматривая ходатайство следствия о продлении ареста, изменил всем четверым меру пресечения на домашний арест.
По данным следствия, в 2021 году Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Получили ли что-то Фокин и Тахтаулов что-то взамен, неясно.