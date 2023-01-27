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Названы пять музыкальных городов России для путешествий - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
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Названы пять музыкальных городов России для путешествий
Названы пять музыкальных городов России для путешествий - РИА Новости, 27.01.2023
Названы пять музыкальных городов России для путешествий
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме, подобрали пять городов с своим музыкальным портретом. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T03:26
2023-01-27T03:26
туризм
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казань
уфа
высшая школа экономики (вшэ)
клин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме, подобрали пять городов с своим музыкальным портретом.Бежецк – столица русской балалайкиВ Бежецке родился виртуоз-балалаечник Василий Андреев. Его заслугой стало возвращение в Россию народного инструмента. При Иване Грозном игра на балалайке была запрещена, так как считалось, что это только для скоморохов и шутов. Однако Андреев сумел восстановить репутацию инструмента. Например, музыкант посетил с Александром III выставку в Париже. Там Андреев исполнил концерт на балалайке. Европейские слушатели оценили красоту и мелодичность инструмента.В честь музыканта в Бежецке в 2001 году был установлен памятник, а также снят историко-биографический фильм "Серебряные струны".Казань – восточная культурная столицаВ столице Татарстана родились и творили певец Федор Шаляпин, композиторы Милий Балакирев, София Губайдулина, Салих Сайдашев, Фарид Яруллин, джазовый музыкант Олег Лундстрем, пианист Михаил Плетнев, оперные артистки Альбина Шагимуратова и Аида Гарифуллина.В Казани постоянно появляются новые культурные площадки, например, креативное пространство "Штаб", Центр современного искусства "Смена", творческая лаборатория "Угол", Центр современной музыки Софии Губайдулиной. 52 городских парка и сквера являются открытыми площадками для организации фестивалей и концертов. В них ежегодно проводятся более 700 различных мероприятий.В Казани уделяется большое внимание сохранению культурной идентичности. Например, с 2016 года в городе проводится фестиваль татарской поп-музыки "Ветер перемен". Главной целью проекта является продвижение этого искусства в России и за рубежом. В 2018 году в Казани впервые прошел фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. Уфа – центр современной музыкиСреди известных уроженцев Уфы и малых городов Башкирии не только прославленные рок-звезды, но и выдающиеся деятели "классического" искусства: скрипач, дирижер Владимир Спиваков и покоритель ведущих оперных сцен мира Ильдар Абдразаков.Стоит отметить, что в городе на каждые 100 тысяч жителей приходится четыре музыкальных учреждения (на 2018 год).Клин – там, где творил ЧайковскийВ Клину находится государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского. Почти девять лет жизни Чайковского в этом городе стали “клинским периодом” в его биографии. За это время он создал композиции, которые получили известность на весь мир. В честь великого русского композитора в городе проводится ежегодный международный фестиваль искусств. Звенигород – город с музыкальным названиемНазвание города уже само по себе музыкально. Раньше на территории жили финно-угорские племена и славяне-вятичи. Историки сходятся во мнении, что основал его Юрий Долгорукий.Легенда гласит, что город назвали в честь дежурных воинов, которые со сторожевых башен звоном колоколов предупреждали о наступлении врага. Звенигород называют "Русской Швейцарией" благодаря живописным ландшафтам вокруг Саввино-Сторожевского монастыря и природного заповедника "Долина реки Сторожи".
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новости - туризм, туризм, туристы, казань, уфа, высшая школа экономики (вшэ), клин, звенигород, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Казань, Уфа, Высшая школа экономики (ВШЭ), Клин, Звенигород, куда поехать, куда поехать в выходные
03:26 27.01.2023
 
Названы пять музыкальных городов России для путешествий

Эксперты назвали пять музыкальных городов России для культурного туризма

© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Памятник Чайковскому у Троицкого собора
Клин. Памятник Чайковскому у Троицкого собора - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме, подобрали пять городов с своим музыкальным портретом.

Бежецк – столица русской балалайки

В Бежецке родился виртуоз-балалаечник Василий Андреев. Его заслугой стало возвращение в Россию народного инструмента. При Иване Грозном игра на балалайке была запрещена, так как считалось, что это только для скоморохов и шутов. Однако Андреев сумел восстановить репутацию инструмента.
Например, музыкант посетил с Александром III выставку в Париже. Там Андреев исполнил концерт на балалайке. Европейские слушатели оценили красоту и мелодичность инструмента.
© Фото : Екатерина МироноваПамятник балалайке
Памятник балалайке
1 из 2
Памятник балалайке
© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина МироноваБюст Василия Андреева
Бюст Василия Андреева
2 из 2
Бюст Василия Андреева
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 2
Памятник балалайке
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 2
Бюст Василия Андреева
© Фото : Екатерина Миронова
В честь музыканта в Бежецке в 2001 году был установлен памятник, а также снят историко-биографический фильм "Серебряные струны".

Казань – восточная культурная столица

В столице Татарстана родились и творили певец Федор Шаляпин, композиторы Милий Балакирев, София Губайдулина, Салих Сайдашев, Фарид Яруллин, джазовый музыкант Олег Лундстрем, пианист Михаил Плетнев, оперные артистки Альбина Шагимуратова и Аида Гарифуллина.
В Казани постоянно появляются новые культурные площадки, например, креативное пространство "Штаб", Центр современного искусства "Смена", творческая лаборатория "Угол", Центр современной музыки Софии Губайдулиной.
52 городских парка и сквера являются открытыми площадками для организации фестивалей и концертов. В них ежегодно проводятся более 700 различных мероприятий.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Символ Казани - дракон Зилант. На втором плане - мечеть Кул-Шариф

Символ Казани - дракон Зилант
1 из 2

Символ Казани - дракон Зилант. На втором плане - мечеть Кул-Шариф

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Благовещенский собор, Губернаторский дворец, мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике (слева направо) в Казанском кремле

Казанский кремль
2 из 2

Благовещенский собор, Губернаторский дворец, мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике (слева направо) в Казанском кремле

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 2

Символ Казани - дракон Зилант. На втором плане - мечеть Кул-Шариф

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 2

Благовещенский собор, Губернаторский дворец, мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике (слева направо) в Казанском кремле

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
В Казани уделяется большое внимание сохранению культурной идентичности. Например, с 2016 года в городе проводится фестиваль татарской поп-музыки "Ветер перемен". Главной целью проекта является продвижение этого искусства в России и за рубежом. В 2018 году в Казани впервые прошел фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST.

Уфа – центр современной музыки

Среди известных уроженцев Уфы и малых городов Башкирии не только прославленные рок-звезды, но и выдающиеся деятели "классического" искусства: скрипач, дирижер Владимир Спиваков и покоритель ведущих оперных сцен мира Ильдар Абдразаков.
© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в медиабанкВид на набережную реки Белой в Уфе.
Вид на набережную реки Белой в Уфе
1 из 2
Вид на набережную реки Белой в Уфе.
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в медиабанкУлица Ленина в Уфе.
Вид на город Уфа
2 из 2
Улица Ленина в Уфе.
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в медиабанк
1 из 2
Вид на набережную реки Белой в Уфе.
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в медиабанк
2 из 2
Улица Ленина в Уфе.
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в медиабанк
Стоит отметить, что в городе на каждые 100 тысяч жителей приходится четыре музыкальных учреждения (на 2018 год).

Клин – там, где творил Чайковский

В Клину находится государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского.
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанк

Государственный дом-музей П. И. Чайковского в Клину. Уголок кабинета-гостиной

Дом-музей П. И. Чайковского
1 из 3

Государственный дом-музей П. И. Чайковского в Клину. Уголок кабинета-гостиной

© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанк

Дом-музей композитора П.И.Чайковского на территории мемориально-архитектурного комплекса "Музей-усадьба П.И.Чайковского"

Дом-музей композитора П.И.Чайковского
2 из 3

Дом-музей композитора П.И.Чайковского на территории мемориально-архитектурного комплекса "Музей-усадьба П.И.Чайковского"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
© Фото : Музей-заповедник П. И. Чайковского/ВконтактеФестиваль имени Чайковского в Клину
Фестиваль имени Чайковского в Клину
3 из 3
Фестиваль имени Чайковского в Клину
© Фото : Музей-заповедник П. И. Чайковского/Вконтакте
1 из 3

Государственный дом-музей П. И. Чайковского в Клину. Уголок кабинета-гостиной

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
2 из 3

Дом-музей композитора П.И.Чайковского на территории мемориально-архитектурного комплекса "Музей-усадьба П.И.Чайковского"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
3 из 3
Фестиваль имени Чайковского в Клину
© Фото : Музей-заповедник П. И. Чайковского/Вконтакте
Почти девять лет жизни Чайковского в этом городе стали “клинским периодом” в его биографии. За это время он создал композиции, которые получили известность на весь мир.
В честь великого русского композитора в городе проводится ежегодный международный фестиваль искусств.

Звенигород – город с музыкальным названием

Название города уже само по себе музыкально. Раньше на территории жили финно-угорские племена и славяне-вятичи. Историки сходятся во мнении, что основал его Юрий Долгорукий.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Вид на Саввино-Сторожевский монастырь, расположенный в двух километрах западнее города Звенигорода Московской области

Саввино-Сторожевский монастырь в Московской области
1 из 3

Вид на Саввино-Сторожевский монастырь, расположенный в двух километрах западнее города Звенигорода Московской области

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанк

Саввино-Сторожевский монастырь (основан в XIV в)

Саввино-Сторожевский монастырь
2 из 3

Саввино-Сторожевский монастырь (основан в XIV в)

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в медиабанк

Саввино-Сторожевский монастырь. Основан в конце XIV века, расположен на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки в Москву-реку в двух километрах западнее города Звенигорода Московской области

Саввино-Сторожевский монастырь
3 из 3

Саввино-Сторожевский монастырь. Основан в конце XIV века, расположен на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки в Москву-реку в двух километрах западнее города Звенигорода Московской области

© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Вид на Саввино-Сторожевский монастырь, расположенный в двух километрах западнее города Звенигорода Московской области

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Саввино-Сторожевский монастырь (основан в XIV в)

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
3 из 3

Саввино-Сторожевский монастырь. Основан в конце XIV века, расположен на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки в Москву-реку в двух километрах западнее города Звенигорода Московской области

© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
Легенда гласит, что город назвали в честь дежурных воинов, которые со сторожевых башен звоном колоколов предупреждали о наступлении врага.
Звенигород называют "Русской Швейцарией" благодаря живописным ландшафтам вокруг Саввино-Сторожевского монастыря и природного заповедника "Долина реки Сторожи".
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