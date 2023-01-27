Названы пять музыкальных городов России для путешествий

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме, подобрали пять городов с своим музыкальным портретом.Бежецк – столица русской балалайкиВ Бежецке родился виртуоз-балалаечник Василий Андреев. Его заслугой стало возвращение в Россию народного инструмента. При Иване Грозном игра на балалайке была запрещена, так как считалось, что это только для скоморохов и шутов. Однако Андреев сумел восстановить репутацию инструмента. Например, музыкант посетил с Александром III выставку в Париже. Там Андреев исполнил концерт на балалайке. Европейские слушатели оценили красоту и мелодичность инструмента.В честь музыканта в Бежецке в 2001 году был установлен памятник, а также снят историко-биографический фильм "Серебряные струны".Казань – восточная культурная столицаВ столице Татарстана родились и творили певец Федор Шаляпин, композиторы Милий Балакирев, София Губайдулина, Салих Сайдашев, Фарид Яруллин, джазовый музыкант Олег Лундстрем, пианист Михаил Плетнев, оперные артистки Альбина Шагимуратова и Аида Гарифуллина.В Казани постоянно появляются новые культурные площадки, например, креативное пространство "Штаб", Центр современного искусства "Смена", творческая лаборатория "Угол", Центр современной музыки Софии Губайдулиной. 52 городских парка и сквера являются открытыми площадками для организации фестивалей и концертов. В них ежегодно проводятся более 700 различных мероприятий.В Казани уделяется большое внимание сохранению культурной идентичности. Например, с 2016 года в городе проводится фестиваль татарской поп-музыки "Ветер перемен". Главной целью проекта является продвижение этого искусства в России и за рубежом. В 2018 году в Казани впервые прошел фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. Уфа – центр современной музыкиСреди известных уроженцев Уфы и малых городов Башкирии не только прославленные рок-звезды, но и выдающиеся деятели "классического" искусства: скрипач, дирижер Владимир Спиваков и покоритель ведущих оперных сцен мира Ильдар Абдразаков.Стоит отметить, что в городе на каждые 100 тысяч жителей приходится четыре музыкальных учреждения (на 2018 год).Клин – там, где творил ЧайковскийВ Клину находится государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского. Почти девять лет жизни Чайковского в этом городе стали “клинским периодом” в его биографии. За это время он создал композиции, которые получили известность на весь мир. В честь великого русского композитора в городе проводится ежегодный международный фестиваль искусств. Звенигород – город с музыкальным названиемНазвание города уже само по себе музыкально. Раньше на территории жили финно-угорские племена и славяне-вятичи. Историки сходятся во мнении, что основал его Юрий Долгорукий.Легенда гласит, что город назвали в честь дежурных воинов, которые со сторожевых башен звоном колоколов предупреждали о наступлении врага. Звенигород называют "Русской Швейцарией" благодаря живописным ландшафтам вокруг Саввино-Сторожевского монастыря и природного заповедника "Долина реки Сторожи".
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме, подобрали пять городов с своим музыкальным портретом.
Бежецк – столица русской балалайки
В Бежецке родился виртуоз-балалаечник Василий Андреев. Его заслугой стало возвращение в Россию народного инструмента. При Иване Грозном игра на балалайке была запрещена, так как считалось, что это только для скоморохов и шутов. Однако Андреев сумел восстановить репутацию инструмента.
Например, музыкант посетил с Александром III выставку в Париже. Там Андреев исполнил концерт на балалайке. Европейские слушатели оценили красоту и мелодичность инструмента.
В Казани постоянно появляются новые культурные площадки, например, креативное пространство "Штаб", Центр современного искусства "Смена", творческая лаборатория "Угол", Центр современной музыки Софии Губайдулиной.
52 городских парка и сквера являются открытыми площадками для организации фестивалей и концертов. В них ежегодно проводятся более 700 различных мероприятий.
В Казани уделяется большое внимание сохранению культурной идентичности. Например, с 2016 года в городе проводится фестиваль татарской поп-музыки "Ветер перемен". Главной целью проекта является продвижение этого искусства в России и за рубежом. В 2018 году в Казани впервые прошел фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST.
Уфа – центр современной музыки
Среди известных уроженцев Уфы и малых городов Башкирии не только прославленные рок-звезды, но и выдающиеся деятели "классического" искусства: скрипач, дирижер Владимир Спиваков и покоритель ведущих оперных сцен мира Ильдар Абдразаков.
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