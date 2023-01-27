https://ria.ru/20230127/geroy-1847779795.html
Росмолодежь запустит проект наставничества с героями спецоперации
Росмолодежь запустит проект наставничества с героями спецоперации - РИА Новости, 27.01.2023
Росмолодежь запустит проект наставничества с героями спецоперации
Росмолодежь готовит к запуску проект "Твой герой", в рамках которого герои СВО станут наставниками для молодежи, сообщила руководитель ведомства Ксения... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:41
2023-01-27T10:41
2023-01-27T10:42
общество
россия
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Росмолодежь готовит к запуску проект "Твой герой", в рамках которого герои СВО станут наставниками для молодежи, сообщила руководитель ведомства Ксения Разуваева. Она добавила, что наставничество является тем форматом, который "помогает связывать поколения, культуры, мировоззрения". Указом президента России от 27 июня 2022 года, 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников.
https://ria.ru/20230117/geroy-1845361882.html
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общество, россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
10:41 27.01.2023 (обновлено: 10:42 27.01.2023)
Росмолодежь запустит проект наставничества с героями спецоперации
Росмолодежь запустит проект наставничества "Твой герой" с участниками спецоперации