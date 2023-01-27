https://ria.ru/20230127/germaniya-1848016664.html

Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой

Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой - РИА Новости, 27.01.2023

Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Süddeutsche Zeitung назвал ошибкой отмену воинской обязанности в стране. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T20:43

2023-01-27T20:43

2023-01-27T22:19

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германия

украина

борис писториус

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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Süddeutsche Zeitung назвал ошибкой отмену воинской обязанности в стране.По его словам, это решение неправильно вовсе не из-за сегодняшней ситуации."В прошлом призывники сидели за каждым вторым обеденным столом. Это также означало, что всегда существовала связь с гражданским обществом. Но это нельзя просто вернуть сейчас. Теперь мы должны сделать бундесвер настолько привлекательным, чтобы молодые люди заинтересовались им и подали заявление на службу", — добавил Писториус.Министр обороны признался, что предпочел бы воздержаться от навязывания службы в армии нынешнему молодому поколению.Всеобщую воинскую обязанность в ФРГ отменили с 1 июля 2011 года.В немецком ведомстве по делам семьи и гражданского общества сообщали, что число отказников от военной службы в бундесвере в 2022-м увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом — до 951. Многие обосновывают свой отказ тем, что не рассчитывали на военное участие в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847212439.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847585163.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, борис писториус