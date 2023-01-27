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Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой - РИА Новости, 27.01.2023
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Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой
Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой - РИА Новости, 27.01.2023
Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Süddeutsche Zeitung назвал ошибкой отмену воинской обязанности в стране. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:43
2023-01-27T22:19
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Süddeutsche Zeitung назвал ошибкой отмену воинской обязанности в стране.По его словам, это решение неправильно вовсе не из-за сегодняшней ситуации."В прошлом призывники сидели за каждым вторым обеденным столом. Это также означало, что всегда существовала связь с гражданским обществом. Но это нельзя просто вернуть сейчас. Теперь мы должны сделать бундесвер настолько привлекательным, чтобы молодые люди заинтересовались им и подали заявление на службу", — добавил Писториус.Министр обороны признался, что предпочел бы воздержаться от навязывания службы в армии нынешнему молодому поколению.Всеобщую воинскую обязанность в ФРГ отменили с 1 июля 2011 года.В немецком ведомстве по делам семьи и гражданского общества сообщали, что число отказников от военной службы в бундесвере в 2022-м увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом — до 951. Многие обосновывают свой отказ тем, что не рассчитывали на военное участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847212439.html
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в мире, германия, украина, борис писториус
В мире, Германия, Украина, Борис Писториус
20:43 27.01.2023 (обновлено: 22:19 27.01.2023)
 
Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой

Министр обороны ФРГ Писториус считает ошибкой отмену воинской обязанности в Германии

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Германии
Военнослужащие армии Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Военнослужащие армии Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Süddeutsche Zeitung назвал ошибкой отмену воинской обязанности в стране.

"Если вы спросите меня как гражданского, как обычного гражданина, как политика, то я скажу, что отмена воинской обязанности была ошибкой", — высказался глава ведомства.

По его словам, это решение неправильно вовсе не из-за сегодняшней ситуации.
"В прошлом призывники сидели за каждым вторым обеденным столом. Это также означало, что всегда существовала связь с гражданским обществом. Но это нельзя просто вернуть сейчас. Теперь мы должны сделать бундесвер настолько привлекательным, чтобы молодые люди заинтересовались им и подали заявление на службу", — добавил Писториус.
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Министр обороны признался, что предпочел бы воздержаться от навязывания службы в армии нынешнему молодому поколению.
Всеобщую воинскую обязанность в ФРГ отменили с 1 июля 2011 года.
В немецком ведомстве по делам семьи и гражданского общества сообщали, что число отказников от военной службы в бундесвере в 2022-м увеличилось почти в пять раз в сравнении с предыдущим годом — до 951. Многие обосновывают свой отказ тем, что не рассчитывали на военное участие в конфликте на Украине.
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