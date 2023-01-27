В бундестаге раскритиковали слова Бербок о "войне против России"
Депутаты бундестага Вагенкнехт и Быстрон раскритиковали слова Бербок о войне против России
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европа "ведет войну против России".
Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.
По мнению Вагенкнехт, заявление Бербок показывает, что она не справляется со своими обязанностями. "Министр иностранных дел должен быть главным дипломатом, а не вести себя как слон в посудной лавке и топтать репутацию нашей страны", - написала она в своем Twitter-аккаунте.
Спикер по внешней политике фракции АдГ Петр Быстрон также назвал заявление Бербок "дипломатической катастрофой". "Такая словесная эскалация на международной арене одновременно с объявлением о поставке танков Leopard на Украину является взрывоопасной. Несмотря на все более интенсивную военную поддержку Украины, включая поставки тяжелого вооружения, Германия формально все еще не находится в состоянии войны с Россией", - приводятся слова Быстрона в пресс-релизе фракции АдГ, который попал в распоряжение РИА Новости.
По его мнению, внешняя политика должна "состоять не из поставок оружия в зоны конфликта и словесного разжигания войны", а из дипломатии и поиска баланса интересов и взаимопонимания. Фракция АдГ также призвала к дипломатическому решению конфликта на Украине.
В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.