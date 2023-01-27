https://ria.ru/20230127/germaniya-1847930122.html

В бундестаге раскритиковали слова Бербок о "войне против России"

В бундестаге раскритиковали слова Бербок о "войне против России" - РИА Новости, 27.01.2023

В бундестаге раскритиковали слова Бербок о "войне против России"

Депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковали слова... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:59

2023-01-27T15:59

2023-01-27T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

анналена бербок

петр быстрон

сара вагенкнехт

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт и депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон раскритиковали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европа "ведет войну против России". Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. По мнению Вагенкнехт, заявление Бербок показывает, что она не справляется со своими обязанностями. "Министр иностранных дел должен быть главным дипломатом, а не вести себя как слон в посудной лавке и топтать репутацию нашей страны", - написала она в своем Twitter-аккаунте. Спикер по внешней политике фракции АдГ Петр Быстрон также назвал заявление Бербок "дипломатической катастрофой". "Такая словесная эскалация на международной арене одновременно с объявлением о поставке танков Leopard на Украину является взрывоопасной. Несмотря на все более интенсивную военную поддержку Украины, включая поставки тяжелого вооружения, Германия формально все еще не находится в состоянии войны с Россией", - приводятся слова Быстрона в пресс-релизе фракции АдГ, который попал в распоряжение РИА Новости. По его мнению, внешняя политика должна "состоять не из поставок оружия в зоны конфликта и словесного разжигания войны", а из дипломатии и поиска баланса интересов и взаимопонимания. Фракция АдГ также призвала к дипломатическому решению конфликта на Украине. В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию его страны по поводу участия в конфликте на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

https://ria.ru/20230125/zapad-1847389049.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, анналена бербок, петр быстрон, сара вагенкнехт, ситуация в днр и лнр