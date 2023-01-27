https://ria.ru/20230127/gepatit-1847984821.html

Путин поручил доложить о допфинансировании мер по борьбе с гепатитом С

Путин поручил доложить о допфинансировании мер по борьбе с гепатитом С - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил доложить о допфинансировании мер по борьбе с гепатитом С

Президент России Владимир Путин поручил правительству до марта доложить о дополнительном финансировании мероприятий по борьбе с гепатитом С, следует из перечня... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:20

2023-01-27T18:20

2023-01-27T19:23

россия

владимир путин

здоровье - общество

гепатит c

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до марта доложить о дополнительном финансировании мероприятий по борьбе с гепатитом С, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию в полном объеме комплекса мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, проработав вопросы об определении дополнительных источников финансирования указанных мероприятий, а также об установлении соответствующих целевых показателей реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Российской Федерации в период до 2030 года", - говорится в сообщении.Доклад поручено предоставить до 1 марта 2023 года. Ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210728/gepatit-1743330898.html

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россия, владимир путин, здоровье - общество, гепатит c