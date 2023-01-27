https://ria.ru/20230127/genotsid-1847836713.html

Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев

Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев - РИА Новости, 27.01.2023

Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев

В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности немцев перед евреями. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:05

2023-01-27T13:05

2023-01-27T13:05

германия

олаф шольц

международный день памяти жертв холокоста

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности немцев перед евреями. "Страдания шести миллионов невинно убитых евреев и евреек не будут забыты, как и страдания выживших. Чтобы гарантировать, что наш девиз "никогда больше" сохранился и в будущем, мы напоминаем о нашей исторической ответственности в День памяти Холокоста", - написал канцлер в Twitter. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html

германия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

германия, олаф шольц, международный день памяти жертв холокоста