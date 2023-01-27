https://ria.ru/20230127/genotsid-1847836713.html
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев - РИА Новости, 27.01.2023
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев
В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности немцев перед евреями. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:05
2023-01-27T13:05
2023-01-27T13:05
германия
олаф шольц
международный день памяти жертв холокоста
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности немцев перед евреями. "Страдания шести миллионов невинно убитых евреев и евреек не будут забыты, как и страдания выживших. Чтобы гарантировать, что наш девиз "никогда больше" сохранился и в будущем, мы напоминаем о нашей исторической ответственности в День памяти Холокоста", - написал канцлер в Twitter. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, олаф шольц, международный день памяти жертв холокоста
Германия, Олаф Шольц, Международный день памяти жертв Холокоста
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев
Шольц напомнил об ответственности Германии за геноцид евреев в День памяти Холокоста