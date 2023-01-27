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Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев - РИА Новости, 27.01.2023
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Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев - РИА Новости, 27.01.2023
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев
В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности немцев перед евреями. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:05
2023-01-27T13:05
германия
олаф шольц
международный день памяти жертв холокоста
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности немцев перед евреями. "Страдания шести миллионов невинно убитых евреев и евреек не будут забыты, как и страдания выживших. Чтобы гарантировать, что наш девиз "никогда больше" сохранился и в будущем, мы напоминаем о нашей исторической ответственности в День памяти Холокоста", - написал канцлер в Twitter. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html
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германия, олаф шольц, международный день памяти жертв холокоста
Германия, Олаф Шольц, Международный день памяти жертв Холокоста
13:05 27.01.2023
 
Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев

Шольц напомнил об ответственности Германии за геноцид евреев в День памяти Холокоста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности немцев перед евреями.
"Страдания шести миллионов невинно убитых евреев и евреек не будут забыты, как и страдания выживших. Чтобы гарантировать, что наш девиз "никогда больше" сохранился и в будущем, мы напоминаем о нашей исторической ответственности в День памяти Холокоста", - написал канцлер в Twitter.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посетитель во время осмотра экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 02:07
Международный день памяти жертв Холокоста
 
ГерманияОлаф ШольцМеждународный день памяти жертв Холокоста
 
 
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