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В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.01.2023
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В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина
В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.01.2023
В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина
Памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина был торжественно открыт на территории кампуса Университета Киншасы в столице Демократической Республики Конго. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:57
2023-01-27T16:57
россия
юрий гагарин (космонавт)
алексей сентебов (посол россии в др конго)
демократическая республика конго
в мире
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КИНШАСА, 27 янв - РИА Новости. Памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина был торжественно открыт на территории кампуса Университета Киншасы в столице Демократической Республики Конго. Как сообщается в пресс-релизе посольства РФ в ДРК, в церемонии открытия принял участие посол России Алексей Сентебов, руководство университета, профессорско-преподавательский состав, студенты и почетные гости. Ректор Университета Жан-Мари Каембэ заявил в интервью РИА Новости, что открытие бюста стало символом дружбы между двумя странами. "Посол России посетил Университета Киншасы, мы, в свою очередь, нанесли ему визит вежливости в его резиденции. Мы решили, что есть способ претворить в жизнь и укрепить нашу дружбу с Россией и академическими учреждениями. Поскольку Гагарин был первым человеком, совершившим полет в космос, думаю, что для нас это символ укрепления дружбы, и, безусловно, нам бы хотелось почтить эту дружбу бюстом первого человека, побывавшего в космосе", - заявил собеседник агентства.
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россия, юрий гагарин (космонавт), алексей сентебов (посол россии в др конго), демократическая республика конго, в мире
Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Алексей Сентебов (посол России в ДР Конго), Демократическая Республика Конго, В мире
16:57 27.01.2023
 
В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина

В ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина на территории кампуса Университета Киншасы

CC BY-SA 3.0 / Humprey J. L. Boyelo / Главное административное здание Университета Киншасы
Главное административное здание Университета Киншасы - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Humprey J. L. Boyelo /
Главное административное здание Университета Киншасы. Архивное фото
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КИНШАСА, 27 янв - РИА Новости. Памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина был торжественно открыт на территории кампуса Университета Киншасы в столице Демократической Республики Конго.
Как сообщается в пресс-релизе посольства РФ в ДРК, в церемонии открытия принял участие посол России Алексей Сентебов, руководство университета, профессорско-преподавательский состав, студенты и почетные гости.
Ректор Университета Жан-Мари Каембэ заявил в интервью РИА Новости, что открытие бюста стало символом дружбы между двумя странами.
"Посол России посетил Университета Киншасы, мы, в свою очередь, нанесли ему визит вежливости в его резиденции. Мы решили, что есть способ претворить в жизнь и укрепить нашу дружбу с Россией и академическими учреждениями. Поскольку Гагарин был первым человеком, совершившим полет в космос, думаю, что для нас это символ укрепления дружбы, и, безусловно, нам бы хотелось почтить эту дружбу бюстом первого человека, побывавшего в космосе", - заявил собеседник агентства.
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