https://ria.ru/20230127/gagarin-1847951232.html

В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина

В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.01.2023

В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина

Памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина был торжественно открыт на территории кампуса Университета Киншасы в столице Демократической Республики Конго. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:57

2023-01-27T16:57

2023-01-27T16:57

россия

юрий гагарин (космонавт)

алексей сентебов (посол россии в др конго)

демократическая республика конго

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847950919_0:148:2592:1606_1920x0_80_0_0_49b03bf79f537b68fb68c1f1b98a28b3.jpg

КИНШАСА, 27 янв - РИА Новости. Памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина был торжественно открыт на территории кампуса Университета Киншасы в столице Демократической Республики Конго. Как сообщается в пресс-релизе посольства РФ в ДРК, в церемонии открытия принял участие посол России Алексей Сентебов, руководство университета, профессорско-преподавательский состав, студенты и почетные гости. Ректор Университета Жан-Мари Каембэ заявил в интервью РИА Новости, что открытие бюста стало символом дружбы между двумя странами. "Посол России посетил Университета Киншасы, мы, в свою очередь, нанесли ему визит вежливости в его резиденции. Мы решили, что есть способ претворить в жизнь и укрепить нашу дружбу с Россией и академическими учреждениями. Поскольку Гагарин был первым человеком, совершившим полет в космос, думаю, что для нас это символ укрепления дружбы, и, безусловно, нам бы хотелось почтить эту дружбу бюстом первого человека, побывавшего в космосе", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230125/memorial-1847409469.html

россия

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, юрий гагарин (космонавт), алексей сентебов (посол россии в др конго), демократическая республика конго, в мире