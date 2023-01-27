https://ria.ru/20230127/gagarin-1847951232.html
В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина
В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.01.2023
В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина
Памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина был торжественно открыт на территории кампуса Университета Киншасы в столице Демократической Республики Конго. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:57
2023-01-27T16:57
2023-01-27T16:57
россия
юрий гагарин (космонавт)
алексей сентебов (посол россии в др конго)
демократическая республика конго
в мире
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КИНШАСА, 27 янв - РИА Новости. Памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина был торжественно открыт на территории кампуса Университета Киншасы в столице Демократической Республики Конго. Как сообщается в пресс-релизе посольства РФ в ДРК, в церемонии открытия принял участие посол России Алексей Сентебов, руководство университета, профессорско-преподавательский состав, студенты и почетные гости. Ректор Университета Жан-Мари Каембэ заявил в интервью РИА Новости, что открытие бюста стало символом дружбы между двумя странами. "Посол России посетил Университета Киншасы, мы, в свою очередь, нанесли ему визит вежливости в его резиденции. Мы решили, что есть способ претворить в жизнь и укрепить нашу дружбу с Россией и академическими учреждениями. Поскольку Гагарин был первым человеком, совершившим полет в космос, думаю, что для нас это символ укрепления дружбы, и, безусловно, нам бы хотелось почтить эту дружбу бюстом первого человека, побывавшего в космосе", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230125/memorial-1847409469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий гагарин (космонавт), алексей сентебов (посол россии в др конго), демократическая республика конго, в мире
Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Алексей Сентебов (посол России в ДР Конго), Демократическая Республика Конго, В мире
В столице ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина
В ДР Конго открыли памятный бюст Юрия Гагарина на территории кампуса Университета Киншасы