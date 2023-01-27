https://ria.ru/20230127/fts-1847952866.html
СК попросил арестовать главу управления ФТС, обвиняемого во взяточничестве
СК попросил арестовать главу управления ФТС, обвиняемого во взяточничестве - РИА Новости, 27.01.2023
СК попросил арестовать главу управления ФТС, обвиняемого во взяточничестве
Следствие просит арестовать начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:01
2023-01-27T17:01
2023-01-27T17:05
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева по обвинению в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сказали в суде.Накануне газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что Васильева задержали в Москве, его подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ. ФТС подтвердила факт задержания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
17:01 27.01.2023 (обновлено: 17:05 27.01.2023)
СК попросил арестовать главу управления ФТС, обвиняемого во взяточничестве
СК просит арестовать начальника IT-управления ФТС Васильева, обвиняемого во взяточничестве