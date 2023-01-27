https://ria.ru/20230127/fts-1847952866.html

СК попросил арестовать главу управления ФТС, обвиняемого во взяточничестве

СК попросил арестовать главу управления ФТС, обвиняемого во взяточничестве - РИА Новости, 27.01.2023

СК попросил арестовать главу управления ФТС, обвиняемого во взяточничестве

Следствие просит арестовать начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:01

2023-01-27T17:01

2023-01-27T17:05

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева по обвинению в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сказали в суде.Накануне газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что Васильева задержали в Москве, его подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ. ФТС подтвердила факт задержания.

https://ria.ru/20230127/vzyatki-1847803532.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)