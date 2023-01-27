https://ria.ru/20230127/fts-1847825895.html
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 27.01.2023
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве
Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:29
2023-01-27T12:29
2023-01-27T13:35
происшествия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
взятка
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москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева по подозрению в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС. Накануне газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что Васильева задержали в Москве, его подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России. "Факт задержания подтверждаем", - ответили в ФТС. В пресс-службе добавили, что сейчас идут следственные действия.
https://ria.ru/20230126/vzyatka-1847678365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), взятка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Взятка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
12:29 27.01.2023 (обновлено: 13:35 27.01.2023)
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве
ФТС подтвердила задержание начальника управления Васильева по подозрению во взяточничестве