Рейтинг@Mail.ru
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/fts-1847825895.html
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 27.01.2023
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве
Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:29
2023-01-27T13:35
происшествия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
взятка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847850625_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_e75686a7570a893c27a628590869621e.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева по подозрению в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС. Накануне газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что Васильева задержали в Москве, его подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России. "Факт задержания подтверждаем", - ответили в ФТС. В пресс-службе добавили, что сейчас идут следственные действия.
https://ria.ru/20230126/vzyatka-1847678365.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847850625_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_5af8bd08e4bf28184fdfae161cb8a374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), взятка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Взятка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
12:29 27.01.2023 (обновлено: 13:35 27.01.2023)
 
ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве

ФТС подтвердила задержание начальника управления Васильева по подозрению во взяточничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной таможенной службы России в Москве. 27 января 2023
Здание Федеральной таможенной службы России в Москве. 27 января 2023 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Федеральной таможенной службы России в Москве. 27 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева по подозрению в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС.
Накануне газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что Васильева задержали в Москве, его подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России.
"Факт задержания подтверждаем", - ответили в ФТС. В пресс-службе добавили, что сейчас идут следственные действия.
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 17:56
Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке
 
ПроисшествияРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)ВзяткаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала