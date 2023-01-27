https://ria.ru/20230127/fts-1847825895.html

ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве

ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 27.01.2023

ФТС подтвердила задержание главы управления по подозрению во взяточничестве

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:29

2023-01-27T12:29

2023-01-27T13:35

происшествия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

взятка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева по подозрению в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС. Накануне газета "Известия" сообщила со ссылкой на источник, что Васильева задержали в Москве, его подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ России. "Факт задержания подтверждаем", - ответили в ФТС. В пресс-службе добавили, что сейчас идут следственные действия.

https://ria.ru/20230126/vzyatka-1847678365.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), взятка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва