https://ria.ru/20230127/fond-1847987882.html

Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра"

Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра" - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра"

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", для расширения его полномочий,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:29

2023-01-27T18:29

2023-01-27T18:29

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "круг добра"

политика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", для расширения его полномочий, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", в целях расширения направлений его деятельности", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230127/lekarstva-1847808198.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "круг добра", политика