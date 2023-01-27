https://ria.ru/20230127/fond-1847987882.html
Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра"
Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра" - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", для расширения его полномочий,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "круг добра"
политика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", для расширения его полномочий, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", в целях расширения направлений его деятельности", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 апреля 2023 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230127/lekarstva-1847808198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "круг добра", политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Круг добра", Политика
Путин поручил расширить направления деятельности фонда "Круг добра"
Президент Путин поручил до 1 апреля расширить направления деятельности фонда "Круг добра"