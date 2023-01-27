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Украинским музыкантам в Германии запретили выступать вместе с Нетребко - РИА Новости, 28.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230127/festival-1847917251.html
Украинским музыкантам в Германии запретили выступать вместе с Нетребко
Украинским музыкантам в Германии запретили выступать вместе с Нетребко - РИА Новости, 28.01.2023
Украинским музыкантам в Германии запретили выступать вместе с Нетребко
Украинские музыканты и актёры не смогут выступать вместе с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене, заявил генеральный консул Украины в... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-27T15:36
2023-01-28T01:09
культура
украина
германия
гессен
тарас шевченко
владимир зеленский
анна нетребко
новости культуры
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Украинские музыканты и актёры не смогут выступать вместе с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене, заявил генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк после тщетных попыток заставить интенданта фестиваля отменить участие российской оперной певицы."Им это запрещено", - пояснил Костюк в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам генконсула, запрет связан с тем, что российская оперная певица находится в санкционном списке Украины. Распространяется ли запрет на все дни фестиваля, представитель украинского государства не пояснил.Он уточнил, что запрет коснётся приглашенного на фестиваль харьковского театра имени Тараса Шевченко и Национального симфонического оркестра Украины.Ранее интендант Гессенского государственного театра Висбадена, где в мае будет проходить фестиваль, Уве Эрик Лауфенберг отказался отменять выступление Нетребко, несмотря на направленные ему со стороны властей города и федеральной земли рекомендации так поступить. Также Лауфенберг отмечал, что упомянутые украинские исполнители не имеют никаких возражений против выступления российской оперной дивы.В июле прошлого года организатор концерта Нетребко в Штутгарте отменил мероприятие с участием певицы, а во Франкфурте концерт был перенесен по договоренности с организаторами. Некоторые отмены и переносы концертов Нетребко организаторами объясняются "солидарностью" с Украиной.В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.Владимир Зеленский ранее ввел санкции против 317 человек - граждан России, Украины и Белоруссии. Среди них режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский, оперная певица Анна Нетребко, артисты Дмитрий Харатьян, Евгений Петросян и другие.
https://ria.ru/20230125/kultura-1847351577.html
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украина, германия, гессен, тарас шевченко, владимир зеленский, анна нетребко, новости культуры
Культура, Украина, Германия, Гессен, Тарас Шевченко, Владимир Зеленский, Анна Нетребко, Новости культуры
15:36 27.01.2023 (обновлено: 01:09 28.01.2023)
 
Украинским музыкантам в Германии запретили выступать вместе с Нетребко

Украинским музыкантам запретили выступать вместе с Нетребко на фестивале в Германии

© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Украинские музыканты и актёры не смогут выступать вместе с Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене, заявил генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк после тщетных попыток заставить интенданта фестиваля отменить участие российской оперной певицы.
"Им это запрещено", - пояснил Костюк в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам генконсула, запрет связан с тем, что российская оперная певица находится в санкционном списке Украины. Распространяется ли запрет на все дни фестиваля, представитель украинского государства не пояснил.
Он уточнил, что запрет коснётся приглашенного на фестиваль харьковского театра имени Тараса Шевченко и Национального симфонического оркестра Украины.
Ранее интендант Гессенского государственного театра Висбадена, где в мае будет проходить фестиваль, Уве Эрик Лауфенберг отказался отменять выступление Нетребко, несмотря на направленные ему со стороны властей города и федеральной земли рекомендации так поступить. Также Лауфенберг отмечал, что упомянутые украинские исполнители не имеют никаких возражений против выступления российской оперной дивы.
В июле прошлого года организатор концерта Нетребко в Штутгарте отменил мероприятие с участием певицы, а во Франкфурте концерт был перенесен по договоренности с организаторами. Некоторые отмены и переносы концертов Нетребко организаторами объясняются "солидарностью" с Украиной.
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В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.
Владимир Зеленский ранее ввел санкции против 317 человек - граждан России, Украины и Белоруссии. Среди них режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский, оперная певица Анна Нетребко, артисты Дмитрий Харатьян, Евгений Петросян и другие.
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КультураУкраинаГерманияГессенТарас ШевченкоВладимир ЗеленскийАнна НетребкоНовости культуры
 
 
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