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С Соборной площади Кремля убрали новогоднюю елку
С Соборной площади Кремля убрали новогоднюю елку - РИА Новости, 27.01.2023
С Соборной площади Кремля убрали новогоднюю елку
Новогоднюю елку, которая украшала Соборную площадь Кремля, демонтировали и вывезли, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:01
2023-01-27T09:01
2023-01-27T09:01
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новогоднюю елку, которая украшала Соборную площадь Кремля, демонтировали и вывезли, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова. "Елка демонтирована, ее древесина будет отправлена на переработку", - сказала Крылова. Традиционно мастера изготавливают из древесины новогодней ели сувениры. Этой ели 95 лет, ее высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Дерево нашли лесничий вместе со своими учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели. Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
https://ria.ru/20230118/prazdniki-1845646219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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москва, общество
Новый год — 2023, Москва, Общество
С Соборной площади Кремля убрали новогоднюю елку
С Соборной площади Кремля демонтировали и вывезли новогоднюю елку
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новогоднюю елку, которая украшала Соборную площадь Кремля, демонтировали и вывезли, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.
"Елка демонтирована, ее древесина будет отправлена на переработку", - сказала Крылова.
Традиционно мастера изготавливают из древесины новогодней ели сувениры.
Этой ели 95 лет, ее высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Дерево нашли лесничий вместе со своими учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели.
Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.