https://ria.ru/20230127/elka-1847758929.html

С Соборной площади Кремля убрали новогоднюю елку

С Соборной площади Кремля убрали новогоднюю елку - РИА Новости, 27.01.2023

С Соборной площади Кремля убрали новогоднюю елку

Новогоднюю елку, которая украшала Соборную площадь Кремля, демонтировали и вывезли, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:01

2023-01-27T09:01

2023-01-27T09:01

новый год — 2023

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новогоднюю елку, которая украшала Соборную площадь Кремля, демонтировали и вывезли, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова. "Елка демонтирована, ее древесина будет отправлена на переработку", - сказала Крылова. Традиционно мастера изготавливают из древесины новогодней ели сувениры. Этой ели 95 лет, ее высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Дерево нашли лесничий вместе со своими учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели. Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.

https://ria.ru/20230118/prazdniki-1845646219.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество