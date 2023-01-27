https://ria.ru/20230127/dybov-1847810656.html

Иван Дыбов: "Росатом" ищет пути развития партнерства с Латинской Америкой

Иван Дыбов: "Росатом" ищет пути развития партнерства с Латинской Америкой - РИА Новости, 27.01.2023

Иван Дыбов: "Росатом" ищет пути развития партнерства с Латинской Америкой

"Росатом" активно развивает сотрудничество с Латинской Америкой, несмотря на международную обстановку. О том, каких успехов удалось добиться в регионе, какие... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:30

2023-01-27T16:30

2023-01-27T16:30

интервью

иван дыбов (президент "росатом латинская америка")

россия

латинская америка

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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"Росатом" активно развивает сотрудничество с Латинской Америкой, несмотря на международную обстановку. О том, каких успехов удалось добиться в регионе, какие новые партнеры появятся у госкорпорации, и что за проекты уже могут начаться в текущем году рассказал в интервью РИА Новости президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. Беседовал Олег Вязьмитинов.– Российским компаниям достаточно непросто работать с целым рядом стран в новых политических и экономических условиях. Между тем страны Латинской Америки, в отличие от Запада, не вводили и не намерены вводить санкции против России. Какие перспективы в этих условиях видит для себя "Росатом" в этом регионе?– Прежде всего важно отметить, что госкорпорация "Росатом" не присутствует ни в одном санкционном списке. Сотрудничество с Латинской Америкой сейчас активно развивается, прошлый год был достаточно продуктивным, несмотря на международную обстановку. В частности, открылись новые перспективы сотрудничества с Бразилией по поставкам продукции и услуг ядерного-топливного цикла. "Росатом" заключил долгосрочный контракт с Бразильской компанией Industrias Nucleares do Brasil на поставку обогащенной урановой продукции, по которому мы будем обеспечивать 100% потребностей АЭС "Ангра" в обогащенном уране в период с 2023 по 2027 год. Контракт стал результатом открытого международного тендера, завершившегося в августе 2022 года.Кроме того, в 2022 году мы поставили оборудование в Бразилию для исследовательского реактора TRIGA. Мы также продолжаем поставки изотопной продукции в Бразилию: "Росатом" уже несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для ядерной медицины этой страны и вносит существенный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями в Бразилии, чем мы очень гордимся.Помимо этого, мы продолжаем развивать сотрудничество с другими странами Латинской Америки. На продвинутой стадии находится строительство первого в Боливии Центра ядерных исследований и технологий – самого высокогорного ядерного объекта в мире. Также мы поддерживаем диалог с аргентинскими партнерами.– Недавно вы посетили Аргентину. Какие проекты обсуждались? Ранее "Росатом" предлагал Аргентине строительство большой АЭС, АЭС малой мощности, плавучей АЭС. Что из этих проектов остается на повестке дня?– Наши предложения по стратегическому сотрудничеству в сфере мирного использования атомной энергии по-прежнему актуальны. Кроме того, в течение прошлого года мы вели продуктивную работу с компанией-оператором АЭС Аргентины Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) и наметили перечень конкретных проектов, которые мы можем развивать вместе с партнерами. И как раз в рамках недавнего визита в Аргентину мы провели видеоконференцию с участием наших специалистов из России, чтобы продолжить обсуждение конкретных направлений сотрудничества. Прежде всего, мы говорим о сотрудничестве в сфере эффективного и безопасного обращения с ядерными отходами. Мы надеемся, что в течение года наши дискуссии выльются в реальные проекты, для этого есть все условия.– В Боливии "Росатом" успешно развивает проект по строительству ядерного центра науки и технологий. Когда будет завершено сооружение реактора? Когда центр будет сдан полностью?– В этом году мы планируем ввести в промышленную эксплуатацию объекты первой и второй очередей строительства: предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО), которые 5 августа 2022 года были введены в режим опытной эксплуатации. Помимо этого, произведены основные радиофармпрепараты с требуемыми характеристиками, получены необходимые лицензии для сдачи этих объектов.Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы по третьей и четвертой очередям центра, к которым относятся инженерно-технический комплекс, здания лабораторий и сердце проекта – реакторный комплекс. Торжественная церемония заливки первого бетона здания, где будет расположен первый в Боливии исследовательский реактор, состоялась летом 2021 года. В мероприятии принял участие президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора.– Рассматривает ли "Росатом" возможность строительства подобных центров в других странах Латинской Америки?– Для "Росатома" этот проект – визитная карточка в регионе. Мы рассчитываем, что после запуска в коммерческую эксплуатацию он станет референтным для других стран континента. В частности, интерес к проекту проявляют государства Центральной Америки и Карибского бассейна. Эти страны заинтересованы в неэнергетическом применении атомных технологий, прежде всего, в ядерной медицине, сельском хозяйстве и науке. Каждая страна имеет свои приоритеты, поэтому здесь мы предлагаем гибкий подход, который позволяет адаптировать проект для нужд каждого конкретного клиента. Например, если страна хочет сосредоточиться на сельском хозяйстве – тогда мы можем предложить конфигурацию такого центра, "заточенную" в первую очередь под сельское хозяйство; если речь идет о медицине, то мы также можем предложить соответствующую конфигурацию.Как показывает опыт Боливии, реализация проекта ЦЯИТ не только вносит вклад в развитие таких важных сфер деятельности, как здравоохранение, сельское хозяйство и наука, но и дает стимул для подготовки новых научных кадров и позволяет проводить серьезные научные исследования.– Какие еще проекты рассматривает "Росатом" в Центральной Америке?– Как вы уже знаете, "Росатом" работает не только в атомной энергетике, но и в сфере традиционной и альтернативной энергетики. Например, госкорпорация строит и эксплуатирует ветряные электростанции в России, и мы реализуем планы по выходу на международный рынок. Например, мы провели предварительный анализ рынка Никарагуа с точки зрения применяемой бизнес-модели с учетом уровня цен на электроэнергию, производимую ГЭС и ветряными станциями. По итогам исследования можно сказать, что это достаточно привлекательный рынок, и рассчитываем на развитие этого направления сотрудничества.Кроме того, в прошлом году на форуме "Атомэкспо" мы подписали с Никарагуа дорожную карту, в которую вошли наиболее перспективные проекты в сфере применения ядерных технологий в мирных целях, прежде всего, сельском хозяйстве, медицине и науке.– Какие проекты рассматривает "Росатом" в Бразилии?– В Бразилии нам интересна программа развития атомной энергетики в целом. В стране принята среднесрочная программа, которая предусматривает строительство новых блоков АЭС, общая мощность которых составит до 10 гВт. При этом на повестке дня как большие станции, так и АЭС на базе малых модульных реакторов.В свою очередь "Росатом" является мировым лидером по строительству АЭС. Кроме того, мы – единственная страна, где плавучая атомная электростанция находится в коммерческой эксплуатации (плавучая АЭС "Академик Ломоносов" в Певеке). Уверен, что мы сможем предложить Бразилии надежные и безопасные технологии, которые придадут стимул развитию национальной экономики.При реализации инфраструктурных проектов, мы готовы выстраивать сотрудничество с местными игроками, привлекая местные компании, как частные, так и государственные.– Какую долю проектов "Росатома" в области поставок медицинских радиоизотопов за рубеж занимают проекты в Латинской Америке? Какие изотопы наиболее востребованы?– Бразилия – это один из крупнейших партнеров "Росатома" по поставке изотопной продукции. Мы еженедельно отгружаем туда изотопы молибдена и йода, которые используются для различных медицинских процедур, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Доля "Росатома" составляет почти половину всех поставок радиоизотопной продукции, которую закупает Институт энергетических и ядерных исследований Бразилии (IPEN).Кроме того, мы расширили сотрудничество с Бразилией в этой сфере за счет поставок новых видов изотопной продукции. Мы видим хорошие перспективы поставок изотопов не только для медицины, но и для промышленности. В частности, в прошлом году мы выиграли тендер на поставку компании Eletronuclear изотопа цинка, который используется в процессе эксплуатации ядерного топлива на АЭС. Также мы поставляли изотопную продукцию для ядерной медицины в Аргентину в период остановки местного ядерного реактора. Тем не менее длительная логистика поставок из России в Аргентину остается серьезным препятствием для расширения сотрудничества, и, к сожалению, пандемия только усложнила ситуацию. Несмотря на это, мы ищем пути развития партнерства и поддерживаем диалог с нашими действующими и потенциальными заказчиками в регионе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230122/valyuta-1846603802.html

https://ria.ru/20220808/rosatom-1807990358.html

https://ria.ru/20230101/braziliya-1842724796.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, иван дыбов (президент "росатом латинская америка"), россия, латинская америка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"